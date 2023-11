Oto co Probierz powiedział w szatni. Reprezentant Polski ujawnia

Reprezentacja Polski zawiodła w eliminacjach do Euro 2024. Choć trafiła na teoretycznie łatwych rywali, to w ośmiu meczach zdobyła zaledwie 11 punktów. Tym samym pożegnała się z bezpośrednim awansem. Ostatnich nadziei pozbawił ją piątkowy mecz z Czechami, w którym padł remis 1:1. Jedynego gola dla naszej kadry dość przypadkowo strzelił Jakub Piotrowski. Drużynie znów brakowało kreatywności, a przede wszystkim skuteczności. Mimo wszystko zadowolony z jej gry był Michał Probierz.

REKLAMA

Zobacz wideo Buksa: Ciągle wierzę, że pojedziemy na Euro

Adam Buksa ujawnia. Oto co Probierz powiedział do piłkarzy po meczu. Budujące słowa

- Pokazaliśmy, że ten zespół potrafi grać w piłkę. (...) Cały czas graliśmy ofensywnie. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę, gdzieś brakowało wykończenia w jednej, czy drugiej sytuacji. Za mało oddajemy strzałów, to jest nasz problem, że za często próbujemy wjechać z piłką do bramki. Możemy tylko żałować, że tego spotkania nie wygraliśmy, bo uważam, że zagraliśmy dobrze - mówił w pomeczowym wywiadzie.

Okazuje się, że podobne słowa przekazał piłkarzom w szatni tuż po spotkaniu, o czym poinformował Adam Buksa. - Trener powiedział na gorąco, że zagraliśmy naprawdę solidne spotkanie i nie ma zastrzeżeń co do naszej determinacji, zaangażowania, podejścia - wyjawił w strefie mieszanej.

Buksa dość niespodziewanie pojawił się na murawie już na początku drugiej połowy. Wówczas zastąpił Karola Świderskiego, który poczuł się źle w przerwie i pojechał do szpitala. Mimo wszystko nie wykreował groźnej akcji pod bramką rywali, choć wygrał wiele pojedynków z obrońcami. Po meczu podzielił się też własnymi spostrzeżeniami na temat gry kadry. Były one podobne do zdania Probierza.

- Zabrakło, wydaje mi się, ostatniego podania, dośrodkowania, żeby stworzyć sobie taką klarowną szansę na zdobycie drugiej czy trzeciej bramki. Oczywiście bramka na 1:1 nam nie pomogła. Natomiast z przebiegu całego meczu byliśmy zespołem dużo lepszym niż Czesi - zakończył.

Czeskie media obnażyły problemy polskiej kadry. Cios w Roberta Lewandowskiego

Zupełnie inne zdanie w tej sprawie wyraziły z kolei czeskie media. Te brutalnie wypunktowały słabe strony naszej kadry i uderzyły w Roberta Lewandowskiego. "Choć kilka razy przyspieszył grę, to więcej piłek stracił, niż zdobył. Z kolei w drugiej połowie znów wybrał złe rozwiązanie. Zamiast lobować bramkarza, powinien był mocno strzelać" - czytamy.

Mimo wszystko Polska nie straciła jeszcze szansy na awans na Euro 2024. Już w marcu weźmie udział w dwustopniowych barażach. Wcześniej najprawdopodobniej wystąpi w kontrolnych meczach. Jeden z nich odbędzie się we wtorek 21 listopada o godzinie 20:45. Tego dnia Biało-Czerwoni podejmą Łotwę w sparingu. Niewykluczone jednak, że jeszcze przed starciem dojdzie do kilku roszad w zespole. Probierz poinformował, że może dowołać nowych zawodników, a także przesunąć dwóch do kadry U-21.