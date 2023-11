Dramatyczne sceny na Narodowym. To dlatego Świderski pojechał do szpitala

Reprezentacja Polski zakończyła eliminacje do przyszłorocznego Euro remisem 1:1 z Czechami na Stadionie Narodowym. Ten wynik sprawił, że kadra prowadzona przez Michała Probierza nie awansuje na mistrzostwa Europy bezpośrednio przez grupę i musi o to walczyć w marcowych barażach.

Probierz zabrał głos ws. Świderskiego. "Jest w szpitalu"

W podstawowym składzie biało-czerwonych pojawił się Karol Świderski, który stworzył duet napastników z Robertem Lewandowskim. Zawodnik Charlotte FC zakończył występ po pierwszej połowie, a jego miejsce zajął Adam Buksa. Kacper Tomczyk, dziennikarz TVP Sport wówczas przekazał, że Świderski poczuł się gorzej w trakcie przerwy i pojechał od razu do szpitala. Do sprawy krótko odniósł się Probierz w trakcie pomeczowej konferencji prasowej. - Karol jest w szpitalu i dopiero będziemy wiedzieć, co z nim - przekazał selekcjoner, w oczekiwaniu na kolejne wieści.

Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl poinformował po meczu, że Świderski spędzi całą noc na obserwacji. Brakowało jednak dokładnych informacji. Warto przypomnieć, że z Czechami nie zagrał Piotr Zieliński, który zmagał się z chorobą.

Dlatego Świderski trafił do szpitala. "Bezwładnie opadł na ziemię"

Mateusz Miga z TVP Sport poinformował w sobotę w godzinach przedpołudniowych, że Świderski zemdlał w przerwie na Stadionie Narodowym. "Świderski nie doszedł do szatni. Schodząc z boiska dotarł do tunelu, a tam zemdlał i bezwładnie opadł na ziemię. Były piłkarz Jagiellonii natychmiast zyskał fachową pomóc i szybko odzyskał świadomość. Do karetki dotarł już o własnych siłach, ale wciąż nie czuł się najlepiej" - czytamy w artykule.

Przemysław Langier z goal.pl uzupełnił, że Świderski ma dziś kontynuowane badania kompleksowe, "ale na tę chwilę wygląda, że jest wszystko okej". Podobnie pisze Jakub Seweryn ze Sport.pl. "Ostatecznie na noc Świderski wrócił do hotelu, ale dziś ma kolejną serię badań. Na razie nic złego nie stwierdzono i oby tak pozostało" - czytamy.

Jeżeli Świderski nie będzie do dyspozycji na mecz z Łotwą, to selekcjoner będzie miał do wyboru Roberta Lewandowskiego i/lub Adama Buksę. Spotkanie Polska - Łotwa odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.