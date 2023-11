Były kapitan reprezentacji przejechał się po kadrze. "Trzeba to powiedzieć"

W piątek 17 listopada reprezentacja Polski zakończyła udział w eliminacjach do Euro 2024 meczem z Czechami 1:1 i straciła szansę na bezpośredni awans. Na listę strzelców wpisali się Jakub Piotrowski i Tomas Soucek. Tegoroczne kwalifikacje były dla nas dalekie od ideału - w ośmiu meczach zdobyliśmy raptem 11 punktów, a przecież jeszcze rok temu wydawało się, że bezpośredni awans na turniej w Niemczech będzie dla nas formalnością. Teraz Biało-Czerwoni o bilet na przyszłoroczne mistrzostwa Europy powalczą w marcowych barażach.

- Na pewno dominuje niedosyt. Całe eliminacje to jeden wielki niedosyt. Wierzę w tę drużynę, ale niestety wciąż jest w niej jakiś problem - powiedział po ostatnim meczu eliminacyjnym z Czechami Jacek Bąk w rozmowie z "WP SportoweFakty".

Były reprezentant Polski szczerze ocenił piłkarzy reprezentacji Polski. "To nie są wybitni zawodnicy"

Michał Probierz zaskoczył kilkoma powołaniami, odkąd objął funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Na razie, 51-latek nie ma żelaznej jedenastki i przed każdym meczem dokonuje kilku korekt, co zauważył Jacek Bąk. - Wciąż nie gramy nie tylko tą samą jedenastką, ale nawet tą samą linią obrony - ocenił były kapitan reprezentacji Polski i dodał: - Ciągle są jakieś zmiany, nie ma tego automatyzmu, schematów. Zresztą my praktycznie co mecz gramy inną obroną - zauważył były kadrowicz w wywiadzie z "WP SportoweFakty".

96-krotny reprezentant Polski ocenił również możliwości reprezentacji Polski. - Dzisiejsza kadra to nie są jacyś wybitni zawodnicy. Trzeba sobie powiedzieć prosto w oczy, nie mamy dziś piłkarzy-wirtuozów. Pokażcie mi dziś kogoś takiego, kim był Krychowiak za czasów gry w Sevilli. Slisz? Szymański? No nie, to nie są zawodnicy tego pokroju - ocenił.

- Czeka nas zmiana pokoleniowa, a nowi zawodnicy nie gwarantują takiej jakości. Nie ma dzisiaj kogoś takiego jak Krychowiak czy Glik, trzeba trochę poczekać. Podobnie jak chociażby Błaszczykowskiego. To był taki kręgosłup, który napędzał tę kadrę - zakończył.

Jacek Bąk w barwach reprezentacji Polski wystąpił w 96 meczach, zdobywając trzy bramki. Karierę piłkarską zakończył w 2012 roku. W przeszłości grał w takich klubach jak m.in.: Lech Poznań, Motor Lublin, Olympique Lyon, Lens i Austria Wiedeń.