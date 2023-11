Lewandowski obnażony. Te liczby budzą przerażenie. Kryzys

Kiedy poznaliśmy grupę eliminacji do Euro 2024, niemal wszyscy zgodnie twierdzili, że reprezentacja Polski bez większych problemów wywalczy bezpośredni awans. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. W ośmiu meczach Biało-Czerwoni zdobyli jedynie 11 punktów i zakończyli zmagania na lokacie, która nie gwarantuje miejsca na imprezie w Niemczech. W kadrze szwankowało niemal wszystko. Zawiódł też ten, na którego najbardziej liczyli kibice, i który w przeszłości ratował drużynę z opresji. Mowa o Robercie Lewandowskim. Jego statystyki z tych eliminacji są przerażające.

Robert Lewandowski w kryzysie. Te liczby mówią wszystko

Kapitan Biało-Czerwonych wystąpił w sześciu meczach, ale nie pomógł znacząco kadrze. Nie potrafił się odnaleźć w polu karnym i nie był w stanie poradzić sobie z defensywą rywali. Najlepiej świadczą o tym dane, które przedstawiła UEFA.

Okazuje się, że Polak oddał tylko 22 strzały w tych eliminacjach, co jest bardzo słabym wynikiem, choć nie to jest najgorsze. Tyle sześć z nich skierował w światło bramki. Z tych akcji udało mu się strzelić zaledwie trzy gole, z czego jeden z rzutu karnego. Co więcej, tylko jedna z sytuacji była niemal stuprocentowa. O tym, że Lewandowski nie był zbyt aktywny w okolicach jedenastki, świadczy też liczba asyst. Zanotował zaledwie jedno ostatnie podanie - przy trafieniu Arkadiusza Milika z pamiętnego blamażu z Mołdawią (2:3).

Nic więc dziwnego, że spadła na niego fala krytyki. W końcu to jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy, który w 144 występach z orłem na piersi zdobył 81 goli. Oberwało mu się też po piątkowym spotkaniu z Czechami (1:1), za które Antoni Partum ze Sport.pl wystawił mu notę "2" w skali 1-6. "Słabiutki mecz kapitana" - uzasadnił ocenę dziennikarz.

Eksperci nie zostawili suchej nitki na Lewandowskim

O tym, że Lewandowski zawiódł, wspominał Tomasz Hajto. - W przerwie zmieniłbym go, bo grał słabo. To wielki piłkarz, niesamowicie skuteczny, ale kadra i kibice nie mają czasu czekać na to, aż się przełamie. Wcześniej czy później to zrobi, ale dziś trzeba wpuszczać ludzi, którzy są w stanie biegać przez 90 minut - grzmiał były reprezentant Polski.

Podobne zdanie wyraził Wojciech Kowalczyk. Ekspert uważa jednak, że na złą grę kapitana mogły mieć wpływ ostatnie urazy. - Mnie się wydaje, że Lewandowski nie jest do końca wyleczony z kontuzji. Przecież on zawsze walczył, blokował, bił się z rywalami. Tak było od mistrzostw Europy w Polsce w 2012 roku, gdy twardo walczył z Rosjanami i Grekami - podkreślał w "Hejt Parku" w Kanale Sportowym.

O tym, czy ostatecznie Polak się przełamie, przekonamy się już w marcu. Wówczas kadra zagra kolejny mecz o stawkę, tym razem podczas dwustopniowych baraży. Jeśli wygra oba spotkania, to wystąpi na Euro 2024. Zadanie może jednak nie należeć do łatwych. Już w półfinale kadra może trafić na silne nacje, jak Chorwacja czy Holandia.