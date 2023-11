Kucharski reaguje na wywiad Lewandowskiego. "Skrytykował sam siebie"

Reprezentacja Polski nie wywalczyła bezpośredniego awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy w Niemczech. To stało się faktem w piątkowy wieczór, gdy biało-czerwoni zremisowali 1:1 z Czechami na Stadionie Narodowym. Jedynego gola dla Polaków strzelił Jakub Piotrowski. Takie rozstrzygnięcie sprawia, że miejsce na Euro 2024 będzie można wywalczyć tylko w marcowych barażach. Na razie Polacy nie znają rywala w półfinale, ale na ten moment wygląda na to, że będzie to zespół z grona Finlandia - Ukraina - Islandia.

Zobacz wideo Lewandowski: Potrzebna jest cierpliwość. Widać światełko w tunelu

Lewandowski zabrał głos ws. występu kadry. "Widzę dzisiaj wiele pozytywów"

Lewandowski rozmawiał z dziennikarzami w strefie mieszanej po meczu z Czechami. Kapitan biało-czerwonych pokusił się o diagnozę występu kadry. - Od początku eliminacje nie szły po naszej myśli, nie graliśmy tego, co byśmy chcieli. A dzisiaj to już trochę taka próba odbudowania tego i powiem szczerze, z perspektywy meczu, tego jak graliśmy, próbowaliśmy rozgrywać, widzę wiele pozytywów. Oczywiście to jest tylko remis, nie wygraliśmy, te eliminacje są za nami. Nie ma co się oszukiwać, bo w jeden mecz nie da się zmienić wszystkiego - powiedział.

Kucharski odnosi się do słów Lewandowskiego. "We freudowski sposób"

Na te słowa Lewandowskiego zareagował Cezary Kucharski, publikując krótki wpis na platformie X. Były agent napastnika Barcelony zwrócił uwagę na istotną kwestię. "We freudowski sposób Lewandowski skrytykował samego siebie. Wczoraj nadawał się do zmiany, podejmował w większości sytuacji błędne decyzje, trudniejsze rozwiązania, a wynika to z tego, że głowa nie pracuje jak należy, brak mu pewności siebie, jest czymś wystraszony. Mowa ciała nie kłamie" - czytamy we wpisie Kucharskiego.

Były reprezentant Polski odniósł się też do występu Lewandowskiego na Stadionie Narodowym w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet". - Lewandowski nie był pewny siebie, taki trochę wycofany, przestraszony. Wychodził do pomocy, ale widać było po nim, że nie czuje się najlepiej w tym meczu - skomentował krótko Kucharski.

Jeśli nie dojdzie do nieprzewidzianej zmiany, to Lewandowski wystąpi w sparingu z Łotwą, który zakończy występy reprezentacji Polski w 2023 roku. Ten mecz odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.