Były reprezentant zszokowany tym, co zrobił Probierz. "Nie rozumiem. Jak?"

Nie tak reprezentacja Polski wyobrażała sobie eliminacje do Euro 2024. Przed ostatnim meczem Biało-Czerwoni zajmowali trzecie miejsce, z punktem straty do drugich Czechów i trzema do prowadzącej Albanii i wciąż mieli matematyczne szanse na bezpośredni awans na przyszłoroczny turniej w Niemczech. Jednak piątkowy remis 1:1 z Czechami zmienił naszą sytuację i o kwalifikacje powalczymy w marcowych barażach.

Niemal od początku zgrupowania w Polsce trwała dyskusja, jaki skład powinien desygnować selekcjoner reprezentacji Michał Probierz na spotkanie z naszymi południowymi sąsiadami. Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem było wiadomo, że 51-latek nie będzie mógł skorzystać z usług takich zawodników jak m.in: Piotr Zieliński, Matty Cash i Paweł Dawidowicz.

Były reprezentant Polski zabrał głos na ws. wyboru składu przez Probierza. "Nie rozumiem"

Były kadrowicz Arkadiusz Radomski w rozmowie z "Faktem" podzielił się swoimi przemyśleniami na temat wyboru składu przez trenera Probierza. 46-latek nie ukrywał swojego rozczarowania. - Jestem zaskoczony tym, że nasz skład był zestawiony tak bardzo defensywnie. Może dlatego wypracowanych przez nas akcji było bardzo mało. Jeśli już coś się działo pod bramką rywali, to po błędach Czechów. Oczekiwałem, że trener postawi na zdecydowanie bardziej ofensywny wariant - mówił.

- Jak mieliśmy wygrać z Czechami, skoro na boisku nie było zawodnika, który z drugiej linii obsługiwałby napastników? Zagraliśmy za bardzo defensywnie! - pytał z niedowierzaniem i dodał: - Jakub Piotrowski, Damian Szymański i Bartosz Slisz są od przerywania ataków rywali. Nie kreują akcji. Wszyscy trzej częściej schodzili do obrony, niż podłączali się do ataku - stwierdził.

Patryk Peda pojawił się na boisku w 58. minucie meczu z Czechami, a po 27. minutach został zmieniony przez Sebastiana Szymańskiego. Tego ruchu selekcjonera nie rozumie Radomski. - Nie rozumiem wejścia na boisko Pedy, a potem jego szybkiego opuszczenia placu gry. Jeśli chcemy wygrać, to z ławki powinien wejść zawodnik ofensywny, a nie obrońca - zakończył.

Arkadiusz Radomski to 30-krotny reprezentant Polski. 46-latek karierę piłkarską zakończył w marcu 2013 roku. W przeszłości grał m.in. w Lechu Poznań, Cracovii, Austrii Wiedeń, Heerenveen i NEC Nijmengen.