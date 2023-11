Kowalczyk zdiagnozował Lewandowskiego. "Od roku to powtarzam" [WIDEO]

Reprezentacja Polski nie ma już szans na bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Kadra prowadzona przez Michała Probierza zremisowała 1:1 z Czechami na Stadionie Narodowym, a jedynego gola strzelił Jakub Piotrowski. To nie był dobry mecz w wykonaniu Roberta Lewandowskiego, który wrócił po urazie wykluczającym go z październikowego zgrupowania. "W pierwszej połowie oddał dwa strzały, ale obie próby zostały zablokowane. W 55. minucie mógł się zrehabilitować, ale zmarnował dobrą okazję. Słabiutki mecz kapitana" - pisał Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

Kowalczyk wskazuje problem Lewandowskiego. "Nie do końca wyleczył kontuzję"

Wojciech Kowalczyk wypowiedział się na temat postawy Lewandowskiego przeciwko Czechom w "Hejt Parku" w Kanale Sportowym. Były napastnik Realu Betis pokusił się o diagnozę i ma jeden ważny wniosek. - Mnie się wydaje, że Lewandowski nie jest do końca wyleczony z kontuzji. Przecież on zawsze walczył, blokował, bił się z rywalami. Tak było od mistrzostw Europy w Polsce w 2012 roku, gdy twardo walczył z Rosjanami i Grekami - powiedział.

- Ta sytuacja to była w okolicach 15. minuty, Lewandowski leży na boisku, mówię: oho! I ja wcale się nie zdziwię, jak za chwilę Robert weźmie bagaż, poleci i nie zagra z Łotwą. Strasznie fizycznie źle wygląda, to nie chodzi mi o ostatnie dwie bramki w Barcelonie z Alaves, ale fizycznie strasznie z niego wszystko spadło - dodaje Kowalczyk. Jak się okazuje, podobne wnioski w tym temacie ma Tomasz Ćwiąkała, dziennikarz Canal+ Sport.

"Od roku to powtarzam - Lewandowski wygląda kiepsko pod względem fizycznym. Niezależnie od tego, czy jest bezpośrednio po kontuzji. Ma problem z wygrywaniem pojedynków, które w Bundeslidze były dla niego łatwizną. Plus (to pewnie naturalna konsekwencja) od jakiegoś czasu sprawia wrażenie sfrustrowanego. Nie widać po nim grama radości z gry. Każdy, kto ogląda go regularnie, wie, że od lutego jest słabo, nawet gdy momentami zgadza się liczba goli" - podsumował Ćwiąkała.

Jeśli wierzyć słowom Lewandowskiego z jednej z konferencji prasowych, a także z wypowiedzi po meczu z Czechami, to napastnik Barcelony będzie do dyspozycji Probierza na towarzyskie spotkanie z Łotwą. To starcie odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.