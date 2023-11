Brutalne słowa Hiszpanów o reprezentacji Polski. To może zaboleć Lewandowskiego

Nie było to łatwy mecz, a do tego Polska straciła szanse na bezpośredni awans na Euro 2024. Niektórzy, jak Nicola Zalewski, dostrzegli jednak pozytywy. Widział to także kapitan reprezentacji Polski - Robert Lewandowski. - Wielu zawodników pokazało się z dobrej strony. Z emocjonalnego punktu widzenia to jest tylko remis, ale z takiego piłkarskiego gdzieś widać krok do przodu, światełko w tunelu. I mam nadzieję, że będziemy podążać tą ścieżką - powiedział dziennikarzom. Dużo gorzej postawę 35-latka i naszej kadry ocenili Hiszpanie.

Lewandowski brutalnie oceniony przez Hiszpanów. "Niewystarczający"

"Lewandowski pozostaje bez bezpośredniego miejsca na Puchar Europy" - czytamy w nagłówku katalońskiego "Sportu". Niemal od razu dziennikarze przeszli do analizy statystyk naszego zawodnika. "Jeśli chce znaleźć się w ostatniej fazie Euro 2024, będzie musiał zaufać barażom. Kapitan reprezentacji Polski, rozegrał pełne 90 minut i oddał cztery strzały na bramkę, ale tylko jeden celny, a dwa kolejne zablokowano. Dotknął piłki 35 razy, a skuteczność podań wyniosła 80% (16 z 20). Popełnił faul, otrzymał kolejny i dwukrotnie był na spalonym" - czytamy.

"Zespół Lewandowskiego miał bardzo słabą fazę kwalifikacyjną. Polska podeszła do meczu ze złymi nastrojami, biorąc pod uwagę, że w ostatnim oknie selekcji (wrzesień) przegrała z Albanią. Zmiana trenera Fernando Santosa na Michała Probierza nie była bodźcem, jakiego oczekiwała federacja, której celem jest przejście przez baraże, a potem kwalifikacje na mistrzostwa świata" - dodano w kontekście ostatnich tygodni reprezentacji Polski.

W kontekście gry w barażach portal FCBN pisze wprost: "muszą wygrać wszystko". O Lewandowskim natomiast napisano, że miał okazje, m.in. bezpośrednio z rzutu wolnego, ale nie przełożyło się to na korzystny wynik. "Lewandowski "niewystarczający" na cud Polski" - brzmi nagłówek artykułu. Jeszcze brutalniejsze słowa dla Polski wybrali dziennikarze katalońskiego portalu ccma.cat. "Kataklizm w Polsce: spełnia się najgorszy koszmar Lewandowskiego" - czytamy.

"Remis 1:1 z Czechami to najgorsza wiadomość dla polskiej piłki nożnej. Polska wypadła z Euro 2024 po tym, jak od 2008 roku nie opuściła żadnego turnieju w fazie kwalifikacyjnej. Zakończyła cykl prowadzony w dużej mierze przez Roberta Lewandowskiego" - napisano w treści artykułu. Chwile potem wrócono do porażki z Albanią. "Szczególnie bolesna była porażka z Albańczykami, po której był 'bezsilny' i 'niezdolny'" - czytamy.

"Zespół Michała Probierza i Roberta Lewandowskiego zamknął fazę, o której należy zapomnieć" - dodaje z kolei infobae.com. Słów krytyki wobec naszego kapitana nie krył też madrycki "AS".

"Szara wersja napastnika. Robert Lewandowski może zostać bez mistrzostw Europy, a mistrzostwa Europy, bez jednego z najlepszych napastników ostatniej dekady futbolu. Tym samym wielkie kontynentalne wydarzenie, którego Niemcy będą gospodarzem" - napisano. Podkreślono też, że oprócz 35-latka na Euro 2024 nie zakwalifikował się Erling Haaland. "Ale Lewandowski i Polacy mają jeszcze jedną kulę w zanadrzu" - dodano.

"Poza kabałami kwalifikacyjnymi, mecz był dramatem dla Lewandowskiego. Napastnik Barcelony, będący w centrum kontrowersji w Barcelonie z powodu słabych występów w ostatnich miesiącach i gestu wobec Lamine Yamala, był daleki od uciszenia częstego szumu wokół niego w ostatnim czasie. Bez Piotra Zielińskiego, który zachorował na kilka godzin przed meczem, Polska straciła nie tylko tempo, ale i najważniejszego zawodnika. Bez atakującego pomocnika Napoli, Lewandowski był zmuszony grać zarówno jako '9', jak i '10'" - czytamy.

Reprezentacja Polski musi teraz czekać na ostatnie mecz el. Euro 2024, po których pozna rywala w barażach. Wówczas pozna rywali w półfinale i finale fazy play-off. Półfinał baraży ME odbędzie się 21 marca 2024 roku, natomiast finał - 26 marca. Gospodarzem półfinałowego spotkania będzie wyżej sklasyfikowana drużyna w rankingu Ligi Narodów, natomiast o miejscu rozegrania finału zadecyduje losowanie.