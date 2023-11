Boniek nie ma złudzeń. Bolesna prawda między oczy

Nawet wygrana z Czechami niekoniecznie dałaby awans na mistrzostwa Europy. Polska w takim wypadku wciąż musiałaby liczyć na korzystny dla siebie wynik spotkania Czechy - Mołdawia, a taki byłby jedynie remis. Czesi w poniedziałkowym pojedynku będą zdecydowanymi faworytami.

Polska z minimalnymi szansami na awans. Boniek podsumowuje eliminacje

Oczywiście Czesi nie mogą sobie dopisywać w tym meczu trzech punktów. Ten błąd popełnili Polacy w pierwszym, przegranym 2:3 meczu, co potem przyznawał nawet Jan Bednarek. Niewiele lepiej było w domowym spotkaniu z Mołdawią, które Polska - już pod wodzą Michała Probierza - zaledwie zremisowała. I to właśnie do tego starcia oraz dzisiejszego meczu z Czechami odniósł się Zbigniew Boniek.

Zbigniew Boniek zwraca uwagę na to, jak ważny stał się dla Polski mecz Włoch z Ukrainą. "Wystarczyło dwa razy wygrać na Stadionie Narodowym z przeciętnymi drużynami. Niestety udało się tylko zremisować. Zostały baraże. Trzeba się modlić, o remis/zwycięstwo Italii z Ukrainą, aby mieć nadal realną szansę na Euro 2024. W innym przypadku będzie bardzo ciężko..." - podsumował były prezes PZPN.

Dlaczego to spotkanie jest tak ważne dla Biało-Czerwonych? Najlepiej, żeby Włosi wywalczyli bezpośredni awans na turniej finałowy. Jeżeli tak się nie stanie, to Polska w barażach będzie mogła trafić właśnie na tę potęgę. Dziś zrobili duży krok do awansu, bo pokonali reprezentację Macedonii Północnej aż 5:2. Teraz wystarczy, że nie przegrają z Ukrainą.

Za to Ukraińcy w ramach przygotowań do tego meczu zagrali z... Lechią Gdańsk. To spotkanie odbyło się w czwartek 16 listopada. Piłkarze z 1. ligi nie dali rady pokonać naszpikowanej gwiazdami kadry, ale z powodu porażki 0:2 nikt w Gdańsku rozpaczać nie będzie.