"Zagraliśmy dobry mecz". Tak, to słowa reprezentanta Polski po remisie z Czechami

Zamiast nadziei jest smutek i złość. Polacy tylko zremisowali z Czechami 1:1 i nie mają już żadnych szans na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. Wiosną czekają ich baraże. Polaków na Stadionie Narodowym żegnały gwizdy tysięcy rozczarowanych kibiców.

Nicola Zalewski szczerze po meczu z Czechami. "Szkoda"

Jednym z zawodników, którego można wyróżnić po meczu, jest Nicola Zalewski. "Już w 6. minucie oddał strzał z dystansu, ale to był strzał w jego stylu, czyli zbyt oczywisty. Nie zamierzamy jednak narzekać na skrzydłowego Romy, wręcz przeciwnie. To on był najjaśniejszym punktem Biało-Czerwonych. Dużo szarpał z przodu i nie brakowało mu odwagi w pojedynkach. Ale co najważniejsze: zaserwował kilka takich ciasteczek w pole karne, że mógłby otworzyć własną cukiernię. Najlepszy dotychczasowy mecz Nicoli w kadrze. Trzeba jednak zaznaczyć, że przede wszystkim piszemy o pierwszej połowie, bo w drugiej przygasł" - pisał po meczu nasz dziennikarz Antoni Partum.

Tuż po zakończeniu meczu Zalewski zabrał głos. - Ja myślę, że zagraliśmy dzisiaj dobry mecz. Szkoda, że odpadliśmy. Mamy też baraż. Czekamy na rywala - powiedział przed kamerami TVP Sport i dodał: - Próbowaliśmy strzelić drugą bramkę, okazję mieliśmy, ale po prostu nie poszło.

- Jeśli chodzi o mnie, to szansa została wykorzystana. Wiem, że muszę walczyć, żeby zostać. Są kolejne mecze. Kolejne zgrupowania. Ale też mogę pomóc kadrze U21. Nie ma problemu - ocenił zapytany o swój występ i ewentualne występy w młodzieżówce.

Dla Nicoli Zalewskiego starcie z Czechami było 13 meczem z orzełkiem na piersi. Okazja do kolejnego występu już we wtorek. Polska zagra z Łotwą w meczu towarzyskim.