Lewandowski zaklął, zacisnął rękę w pięść i machnął. Znowu to samo

Na boisku było ich dwóch. Razem dopiero, a może już po raz dziewiętnasty. Już, bo przecież Karol Świderski w reprezentacji Polski zameldował się dopiero na początku 2021 roku, Robert Lewandowski jest w niej od 15 lat. Ten duet napastników od kilkunastu miesięcy sprawdza się w kadrze najlepiej. Głównie dlatego, że słabo wypadają jego alternatywy. Wydaje się, że bardziej korzysta na nim gracz Charlotte.

Raz się wkurzył

Już po pierwszych 120 sekundach stojący na środku boiska Robert Lewandowski zdawał sobie sprawę jak ciężki czeka go mecz. Stał i patrzył jak Czesi po kilku podaniach, wrzutce w pole karne omal nie wbijają nam gola. Z tym jego staniem w kole zresztą zawsze odczucia są mieszane. Stać i absorbować dwóch rywali, niespecjalnie włączając się w przecinanie akcji gdy piłka wędruje blisko środkowej linii boiska, czy jednak ruszyć lub nieco wrócić?

Z biegiem czasu, kiedy Polacy opanowali sytuację, grali piłką, Lewandowski, nieco cofnięty zdecydowanie dynamizował grę. Grał na jeden kontakt, celnie dogrywał głową, ale też przytrzymywał piłkę pod polem karnym Czechów. W dwóch czy trzech akcjach przewracał się przy kontakcie z rywalem, ale sędzia nie reagował. W 28. minucie kapitan mocno się zdenerwował, gdy koledzy kilkadziesiąt sekund podawali piłkę między linią obrony, a on wbiegał na wolne pole. Jan Bednarek jednak na takie dłuższe podanie się nie zdecydował, nie po raz pierwszy. Lewy zaklął, zacisnął rękę w pięść i machnął ją sugestywnie, dając kolegom znak, by byli odważniejsi.

Gracz Barcelony jak zwykle był mocniej pilnowany, ale to otwierało szansę dla Świderskiego i chyba taki też był pomysł na gola dla Polaków. W samej tylko pierwszej połowie kilka razy obserwowaliśmy podobny schemat. Gdy lewą stroną mknął dobry w tym spotkaniu Nicola Zalewski, wrzucał piłkę w pole karne na dalszy słupek wyraźnie szukając tam Świderskiego. Lewandowski ustawiał się wtedy dalej od bramki, będąc nieco poza akcją, albo czekając na zgranie czy dobitkę. Kilka razy z takich schematów wyszły groźne sytuacje i Świderski mógł wpisać się na listę strzelców. Zresztą w podobny sposób padł jedyny dla Polski gol. Zalewski znów szukał Świderskiego i znów posłał dobrą piłkę, ale tym razem źle próbował wybijać ją obrońca Czechów. Do piłki dopadł Piotrowski, który akurat włączył się w akcję, trafił z bliska. Lewandowskiego z przodu nie było, bo to on tek atak zaczynał i został z tyłu. Można jednak wnioskować, że to on miał być tam, gdzie gracz Łudogorca. Gdyby był z przodu, pewnie to on byłby strzelcem.

Mimo tego, że Lewandowski nie dostawał zbyt wielu piłek, to stuprocentową sytuację wypracował sobie sam w drugiej połowie. Zaatakował obrońcę i wyłuskał mu piłkę. To była sytuacja sam na sam z Jindrichem Stankiem. Nasz kapitan lobował bramkarza i posłał piłkę nad poprzeczką. 12 minut przed końcem meczu tuż zza linii pola karnego Lewandowski egzekwował rzut wolny. Bramkarz Czechów złapał jednak lecącą w środek bramki piłkę. Kapitan Biało-Czerwonych miał jeszcze w tym spotkaniu szansę przy dośrodkowaniu. Trudnej okazji nie wykorzystał.

Lewandowski zagrał cały mecz. Kończył go z jednym celnym, jednym niecelnym strzałem i dwoma kluczowymi podaniami. Dwa jego strzały zostały zablokowane. Nie był to jego ani zły, ani dobry występ, ale polska kadra od pewnego czasu nie kreuje sobie wielu sytuacji w ofensywie, nie ma klarownych sytuacji, zatrzymuje się na 30 metrze i nie bardzo wie, co zrobić dalej. Lewandowski z jednej strony próbuje temu zaradzać, cofając się i rozgrywając, z drugiej strony często w takich sytuacjach rozkłada ręce. Głównie przy złych pomysłach, czy strzałach na wiwat kolegów. Jego współpracę ze Świderskim można było jednak obserwować tylko w pierwszej połowie, bo gracz z MLS miał problemy zdrowotne i na druga połowę nie wyszedł. On kończył mecz w szpitalu, Lewandowski bez gola.

Pod wodzą Michała Probierza wskaźnik gola na mecz mamy przeciętny. Wynosi on 1,33. Za Adama Nawałki strzelaliśmy średnio 2 gole na mecz, za Jerzego Brzęczka 1,5 na spotkanie, za Sousy 2,5, za Michniewicza 1, za Santosa 0,83. Niby każdy z trzech meczów Probierza nasza kadra kończyła z golem, z drugiej jednak strony w tych trzech meczach potrzebowaliśmy trzech wygranych, a komplet punktów zgarnęliśmy tylko raz.