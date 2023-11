Mamy nowe informacje ws. Świderskiego. Do sprawy odniósł się Probierz

Reprezentacja Polski straciła matematyczne szanse na bezpośredni awans na Euro 2024. W piątek wieczorem Polacy tylko zremisowali w Warszawie z Czechami 1:1 i pewne jest, że nie zajmą jednego z dwóch pierwszych miejsc w eliminacyjnej grupie E.

Sam wynik nie był jedynym problemem selekcjonera Michała Probierza w tym spotkaniu. Już w przerwie zmieniony został Karol Świderski - jeden z ważniejszych piłkarzy reprezentacji w przerwie na tyle źle się poczuł, że pojechał do szpitala. Co więcej, po godzinie gry nie mógł kontynuować Paweł Bochniewicz, który opuścił murawę z kontuzją.

Probierz wypowiedział się ws. stanu zdrowia Świderskiego i Bochniewicza. Mamy nowe informacje

Do sprawy obu zawodników Michał Probierz odniósł się na pomeczowej konferencji prasowej.

- Karol Świderski jest w szpitalu i dopiero będziemy wiedzieć, co z nim - mówił Probierz. - Z kolei Paweł Bochniewicz ma coś z biodrem i najpewniej nam wypadnie. Szkoda, bo był silnym punktem zespołu - zaznaczał selekcjoner reprezentacji Polski.

Według naszych informacji Karol Świderski najprawdopodobniej będzie musiał spędzić noc na obserwacji w szpitalu. To komplikuje możliwość jego występu we wtorek przeciwko Łotwie.

Co więcej, w meczu z Czechami w ogóle nie mógł wystąpić jeden z absolutnych liderów reprezentacji - Piotr Zieliński.

- Nie mogliśmy przewidzieć, że Piotrek Zieliński rano wstanie i będzie na tyle chory, że nie będzie mógł dzisiaj zagrać. To są rzeczy niezależne od nas - nie ukrywał Probierz.

Niewykluczone, że we wtorkowym meczu towarzyskim z Łotwą w Warszawie zabraknie także Patryka Pedy czy Mateusza Łęgowskiego. Jak poinformował Michał Probierz, sztab rozważa przesunięcie obu tych piłkarzy do młodzieżówki, która we wtorek zagra kluczowy mecz eliminacji do Euro U-21 z Niemcami w Essen.