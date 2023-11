Duży skandal po meczu Polski. Jak można było do tego dopuścić! [WIDEO]

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Czechami po golach Jakuba Piotrowskiego i Tomasa Soucka. To oznacza, że Biało-Czerwoni stracili szansę na bezpośredni awans na Euro 2024 i przed meczami rywali mogą liczyć jedynie, że nie spadną na niższą lokatę w grupie Czekają nas baraże.

Sceny tuż po meczu Polska - Czechy. Szarpanina w środku pola

Kibice, którzy w piątek pojawili się na Stadionie Narodowym, nie mieli prawa być zadowoleni z tego, co zobaczyli. Część z nich jeszcze przed końcowym gwizdkiem udała się w kierunku wyjścia. A ci, co zostali żegnali piłkarzy gwizdami - donosi dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski.

Po zakończeniu spotkania na środku boiska doszło jednak do nietypowych scen. Najpierw Michał Probierz zebrał cały zespół, a chwilę później głos zabrali m.in. Wojciech Szczęsny i Kamil Grosicki. Nagle obok drużyny... znalazło się dwóch młodych kibiców, którzy próbowali zaczepiać piłkarzy. Co rażąco, do intruzów podbiegł tylko jeden steward, który zaczął się z nimi szarpać. Dopiero po pewnym czasie dołączyło do niego dwóch ochroniarzy, którzy pomogli wyprowadzić ich z murawy.

Nie były to jedyne sceny tego wieczoru na Stadionie Narodowym. Kibice gwizdali i wyzywali. ""Dziady jedne. Wstyd nam za was. Co wy jesteście warci" - krzyczał wściekły kibic "Biało-Czerwonych", dokładając do tego masę przekleństw, który ostatnie minuty spotkania oglądał na stojąco obok trybuny prasowej" - przekazał nasz dziennikarz Bartłomiej Kubiak. Po tak fatalnych eliminacjach, zachowanie kibiców wcale nie dziwi.

Wiosną reprezentacja Polski zagra w barażach. Rywal nie jest jeszcze znany. Z kolei we wtorek 21 listopada Biało-Czerwoni zmierzą się towarzysko z Łotwą.