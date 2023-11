Bednarek totalnie zaskoczył po meczu Polaków. Tak to widział z boiska

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Czechami i straciła szansę na bezpośredni awans na Euro 2024. Jedynego gola dla Biało-Czerwonych zdobył Jakub Piotrowski, a gra drużyny Michała Probierza nie wyglądała najlepiej. Obrońca Jan Bednarek jest jednak przekonany, że Polska awansuje na mistrzostwa Europy poprzez baraże i będzie lepszym zespołem niż podczas eliminacji.

Jan Bednarek podsumował mecz Polska - Czechy. "Zobaczymy reprezentację na mistrzostwach Europy"

Bednarek wrócił do kadry po nieobecności na poprzednim zgrupowaniu. Od razu zagrał w podstawowym składzie i miał być liderem defensywy. Pomimo że on sam nie zagrał słabego meczu, to kadra i tak zremisowała 1:1 i straciła szansę na bezpośredni awans na turniej. Jak Bednarek ocenił mecz?

- Ten stały fragment zadecydował, Czesi się cofnęli i grali defensywnie. Stwarzaliśmy sytuacje, ale brakowało spokoju w szesnastce przeciwnika. Niestety, nie awansujemy bezpośrednio - powiedział Bednarek jeszcze na murawie w rozmowie z TVP Sport.

Obrońca jest jednak przekonany, że ten mecz zbuduje reprezentację. - Myślę, że od tego meczu będziemy rosnąć jako grupa. Będziemy lepsi i widać było progres. Miejmy nadzieję, że małymi kroczkami będziemy szli do przodu. Wiemy, że nie jest idealnie, ale wierzymy głęboko. Miejmy nadzieję, że zobaczymy naszą reprezentację na mistrzostwach Europy - dodał 27-latek.

Na koniec Jan Bednarek przekonywał, że młoda grupa zawodników ma obecnie szansę uczyć się przy doświadczonych Robercie Lewandowskim, Wojciechu Szczęsnym i Piotrze Zielińskim. To ma dać kadrze podwaliny na przyszłość.

Na razie Polska pozostaje na trzecim miejscu w grupie E i awans na Euro 2024 może wywalczyć jedynie poprzez baraże. We wtorek 21 października Biało-Czerwoni zagrają mecz towarzyski z Łotwą.