Burza po katastrofie. Eksperci szargają świętości. "Lepiej nie jedźmy na to Euro"

Polacy wygrali w tych eliminacjach tylko trzy mecze - z Albanią (1:0) i Wyspami Owczymi (dwukrotnie 2:0). W pozostałych pięciu spotkaniach wywalczyli jedynie dwa punkty. Zdobyli je w kompromitującym remisie z Mołdawią (1:1) oraz piątkowym meczu z Czechami (1:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz: Zachęcam kibiców, żeby wspierali reprezentację Polski

Żałosne eliminacje polskiej kadry. Eksperci nie żałują gorzkich słów. "Co tu selekcjoner wymyślił"

Nie da się awansować na turniej rangi mistrzowskiej, gdy ma się tyle problemów, co reprezentacja Polski. I to nawet wtedy, gdy jedzie na niego pół kontynentu - choć trzeba pamiętać, że Biało-Czerwoni wciąż mogą wywalczyć awans poprzez baraże. Na razie jednak mało kto pozwala sobie na taki optymizm, ale zdarza się, bo dobrej myśli jest... jeden z wiceprezesów PZPN.

Atmosfera wokół kadry jest fatalna. W tym roku Biało-Czerwoni zrobili wiele, żeby zniechęcić do siebie kibiców. Do fatalnej gry doszła kiepska atmosfera, co jakiś czas psuta jeszcze bardziej przez kolejne afery wokół reprezentacji Polski. Nie pomogła słaba forma liderów, Fernando Santos, któremu nic się nie chciało i ciągłe zmiany koncepcji.

To właśnie za jedną z nich oberwał Michał Probierz. Zatrudniony na ratunek kadrze selekcjoner wymyślił, że jednym z rozwiązań dla problemów Polski w obronie będzie Patryk Peda. Młody obrońca nie okazał się zbawieniem, ale decyzja o wpuszczeniu go na boisko w 58. minucie meczu z Czechami i zdjęciu w 86. spowodowała, że na Michała Probierza spadł ogrom krytyki.

"Patryk Peda w drugiej połowie. Nie wiem, co tu selekcjoner wymyślił i nie chcę wiedzieć" - podsumował Tomasz Hatta z igol.pl.

"Patryk Peda z prawdziwą wędką od Michała Probierza. Zameldował się na murawie w 58. minucie i na pięć minut przed końcem podstawowego czasu gry murawę opuszcza. Nie rozumiem, o co tu chodzi" - napisał Wojciech Bąkowicz z Goal.pl.

"Przekonuj, że chcesz zbudować chłopaka z niższej ligi. Postaw na niego najpierw. Wpuść go potem z ławki. Daj mu sanki przed końcem" - podsumował decyzję selekcjonera Michał Chmielewski z TVP Sport.

Oczywiście Michał Probierz nie był jedyną osobą, którą wini się za przebieg piątkowego meczu. Jak zwykle w ostatnich miesiącach oberwał Robert Lewandowski. Kapitan kolejny raz zagrał fatalne spotkanie w Biało-Czerwonych barwach.

"Lepiej my nie jedźmy na to Euro. Antyfutbol. A Lewandowski tylko tupta ;) PS. Za tydzień wraca 1 liga i Ekstraklasa, czyli prawdziwy futbol!" - zwróciła uwagę Karolina Jaskulska ze Sport.pl.

"Dzisiaj pierwszy raz od dawna Lewandowski i Zieliński dali tyle samo reprezentacji. Tyle że ten pierwszy był na boisku przez cały mecz, a drugi został chory w hotelu" - podsumował formę lidera Mateusz Janiak z Eleven Sports.

"Kolejny mecz, w którym Robert Lewandowski nie daje nic i pokazuje, że nie zasługuje na opaskę kapitańską w reprezentacji Polski" - skrytykował kapitana Radosław Laudański z Meczyki.pl.

Z grupy E, w której są Polacy, awans wywalczyła już reprezentacja Albanii. O drugie miejsce walczą Czesi z Mołdawią. O tym, która z tych drużyn wystąpi w Niemczech, zadecyduje ich bezpośredni mecz. Czechom do awansu wystarczy remis w spotkaniu na własnym stadionie. To spotkanie odbędzie się w poniedziałek 20 listopada o godzinie 20:45. Polacy muszą czekać na rywala w barażach.