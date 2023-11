Niepokojące wieści ws. Karola Świderskiego. Pilnie odwieziony do szpitala

W piątek 17 listopada o godzinie 20:45 reprezentacja Polski rozpoczęła mecz "ostatniej szansy" na bezpośredni awans na Euro 2024. Przystąpiła do tego spotkania dość mocno osłabiona. Okazało się bowiem, że niezdolny do gry jest Piotr Zieliński. Na murawie zastąpił go Jakub Piotrowski i to właśnie ten zawodnik w 38. minucie wyprowadził Biało-Czerwonych na prowadzenie. W związku z tym kadra schodziła na przerwę w dobrych humorach. Ten prysł kilka minut później za sprawą problemów Karola Świderskiego.

Karol Świderski nie wszedł na drugą połowę. Kłopoty ze zdrowiem

Świderski spędził na murawie pierwsze 45 minut i pomagał Robertowi Lewandowskiemu w ataku. Niestety dość zaskakująco nie wyszedł na drugą połowę. W jego miejsce pojawił się Adam Buksa.

Kibice i eksperci byli zdezorientowani tak nagłą decyzją Probierza o zmianie. Okazało się jednak, że miał on ku temu powód. Jak przekazał Kacper Tomczyk z TVP Sport, Świderski źle się poczuł w trakcie przerwy i pojechał do szpitala. Wieści te na antenie potwierdził też Jacek Laskowski. Jak na razie nie wiadomo, co dolega napastnikowi. Należy czekać na kolejne informacje dziennikarzy bądź sztabu szkoleniowego.

Polacy fatalnie rozpoczęli drugą połowę i już w 49. minucie Czesi doprowadzili do wyrównania za sprawą Tomasa Soucka.

