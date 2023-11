Ważny wynik dla Polaków w el. Euro 2024! Mogą uniknąć potęgi w barażach

Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 z Czechami. Z punktu widzenia Polaków oraz potencjalnego występu w barażach ważne były także dwa inne mecze - Danii ze Słowenią oraz Włochów z Macedonią Północną. A w nich mogło dzisiaj się sporo wyjaśnić.

Dania z awansem, Włochy coraz bliżej. Dobre wieści przed barażami

Duńczycy i Włosi należeli do grona potencjalnych rywali Polaków w barażach do mistrzostw Europy. Oba zespoły rozgrywały dziś niezwykle istotne spotkania, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy są one bliżej, czy dalej bezpośredniego awansu na turniej.

Duńczycy rywalizowali w Kopenhadze ze Słowenią. Już po 26 minutach gospodarze prowadzili 1:0 po trafieniu Joakima Maechle. Słoweńcy jednak bardzo szybko wyrównali. Już cztery minuty później za sprawą zawodnika Górnika Zabrze Erika Janzy było już 1:1. W 54. minucie Dania znów prowadziła 2:1. Takim wynikiem ostatecznie zakończyło się to spotkanie.

Dobrze z perspektywy Polaków ułożył się także mecz Włochów z Macedonią Północną. W 17. minucie spotkania Italia wyszła na prowadzenie po golu Mateo Darmiana. Kilkanaście minut później mogło być już 2:0, jednak Jorginho zmarnował rzut karny. Co się odwlecze to nie uciecze. Jeszcze przed przerwą Federico Chiesa ustrzelił dublet i Włosi prowadzili 3:0. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5:2, a w drugiej połowie dla Włochów trafili Raspadori i El Shaarawy. Z kolei dublet dla Macedonii ustrzelił zawodnik Cracovii Jani Atanasov.

Wygrane obu drużyn sprawiły, że Dania jest już pewna bezpośredniego awansu, a Włochom wystarczy remis lub wygrana we wtorkowym meczu z Ukrainą. Dla Polski korzystne będzie, gdy wszystkie reprezentacje powyżej niej w dywizji A awansują na turniej. Wtedy Polacy będą grać w półfinale baraży ze zwycięzcą Dywizji D. W tym momencie wydaje się, że problem z awansem bezpośrednim będą mieli Chorwaci, którzy są trzeci w swojej grupie.

Tabela Dywizji A Ligi Narodów:

Hiszpania (awans) Chorwacja Włochy (miejsce dające awans) Holandia (miejsce dające awans) Dania (miejsce dające awans) Portugalia (awans) Belgia (awans) Węgry (awans) Szwajcaria (miejsce dające awans) Polska Francja (awans) Austria (awans) Czechy (miejsce dające awans) Anglia (awans) Walia (miejsce dające awans)

Taka sytuacja oznacza, że na ten moment Biało-Czerwoni zmierzą się w barażach z wylosowanym zespołem z dywizji B, który uzyskał awans do baraży.