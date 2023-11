Tak padł gol dla reprezentacji Polski! Nieoczywisty bohater [WIDEO]

Biało-Czerwoni muszą pokonać Czechów, żeby zachować jakiekolwiek szanse na awans na mistrzostwa Europy dzięki grze w eliminacjach. Inny wynik będzie oznaczał, że będą musieli walczyć o występ w tym turnieju w barażach.

Polska z golem. Niespodziewane trafienie. Piotrowski boharerem?

Od początku spotkania było widać, że obie drużyny znajdują się w kryzysie, ale lepiej grali Polacy. Jednak co z tego, skoro nawet gdy mieli dobre okazje - jak np. Świderski w 19. minucie - to nie potrafili ich wykorzystać. To się w końcu zmieniło. W 39. minucie Nicola Zalewski dośrodkował piłkę w pole karne. Interweniujący czeski obrońca trafił nią w bramkarza, a odbita piłka wpadła pod nogi Jakuba Piotrowskiego, który wepchnął ją do bramki! Futbolówkę próbował jeszcze zatrzymać jeden z defensorów, ale nie dał już rady.

Tym samym obroniła się niespodziewana decyzja Michała Probierza, który Piotrowskim zastąpił Piotra Zielińskiego. Pomocnik znajduje się w świetnej formie, ale nikt nie spodziewał się, że ze składu wygryzie akurat gracza Napoli. I pewnie by nie wygryzł, gdyby nie fakt, że Zieliński znalazł się poza kadrą przez chorobę.

Dla Jakuba Piotrowskiego jest to dopiero drugi mecz w reprezentacyjnych barwach. Debiutował w pierwszym spotkaniu pod wodzą Michała Probierza, czyli wyjazdowej wygranej z Wyspami Owczymi (2:0). W tamtym starciu zagrał zaledwie osiem minut. Tym razem wystąpił od pierwszej minuty i wykorzystał tę okazję, żeby zdobyć swoją debiutancką bramkę.

Teraz reprezentacja Polski musi zrobić wszystko, żeby utrzymać - a najlepiej powiększyć - tę jednobramkową przewagę. Do przerwy Biało-Czerwoni prowadzą 1:0. Szanse na awans zachowają tylko, jeżeli wygrają z Czechami. Nawet wtedy będą musieli liczyć na remis tej kadry z Mołdawią.