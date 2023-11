Wszystko posypało się w jednej akcji. Peda złapany na wędkę

Brak stabilizacji - te słowa najlepiej opisują reprezentację Polski w defensywie w trakcie eliminacji do Euro 2024. W siedmiu meczach poprzedzających spotkanie z Czechami zobaczyliśmy pięć różnych zestawień linii obrony - począwszy od czwórki z tyłu do ustawienia z trójką środkowych obrońców. W każdym pojawiał się jeden stały element - to Jakub Kiwior, który zwykle grał albo jako lewy obrońca w czwórce, albo jako półlewy stoper w ustawieniu z trójką obrońców. Wyglądało to tak:

Karbownik - Kiwior - Bednarek - Cash (1:3 Czechy),

Kiwior - Bednarek - Salamon - Frankowski (1:0 Albania),

Kiwior - Bednarek - Kędziora (2:3 Mołdawia),

Kiwior - Bednarek - Kędziora - Bereszyński (2:0 Wyspy Owcze),

Kiwior - Bednarek - Kędziora - Bereszyński (0:2 Albania),

Peda - Kiwior - Kędziora (2:0 Wyspy Owcze),

Peda - Kiwior - Kędziora (1:1 Mołdawia).

Starcie z Czechami na Stadionie Narodowym ukazało nam kolejne, szóste zestawienie defensywy. Michał Probierz postawił na Kiwiora obok Jana Bednarka oraz Pawła Bochniewicza. Ten pierwszy wrócił do łask po tym, jak nie otrzymał powołania na październikowe mecze z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Z kolei drugi wrócił do kadry po trzech latach przerwy, ale wcześniej zagrał w niej tylko dwa spotkania towarzyskie.

Zaczęło się od strachu. Potem było już lepiej

Polacy rozpoczęli mecz z dużym strachem, z obawą, że powtórzy się scenariusz ze spotkania w Pradze (szybkie 0:2, ostatecznie 1:3), co było widoczne w postawie obrońców. Nie było wyjścia spod pressingu, pojawiały się indywidualne błędy, a Bochniewicz nie porozumiał się w jednej z akcji z Kiwiorem. Na szczęście dla Polski Doudera uderzył niecelnie. Później w grze obu zespołów była spora niedokładność. Bochniewicz i Bednarek przekazywali sobie krycie czeskich napastników, starali się brać udział w grze. Jeśli ktoś brał się głównie za rozgrywanie i ryzykował na początku tej rywalizacji, to naturalnie był to Kiwior.

Im dalej w mecz, tym gra Polaków w defensywie wyglądała pewniej. W 25. minucie Bochniewicz próbował dalekiego zagrania do Frankowskiego, natomiast zagrał niecelnie. Potem szukał podania do Zalewskiego, który był na spalonym. Raz dał się oszukać Douderze na skraju pola karnego, ale strzał Czecha obronił Szczęsny. Gracz Heerenveen obejrzał żółtą kartkę, gdy wyraźnie spóźniony faulował Davida Zimę. Dobre wrażenie robił przy pojedynkach powietrznych, bo wygrał większość z nich.

Długie podanie Kiwiora do Zalewskiego rozpoczęło akcję bramkową, którą umiejętnie wykończył Jakub Piotrowski. Bednarek wyglądał nieco gorzej na tle kolegów z defensywy, ale zaliczył agresywny odbiór w środku pola pod koniec pierwszej połowy. Pomysł Polaków na grę opierał się na wahadłach i rozgrywaniu piłki po obwodzie. Pojawiało się sporo podań w poprzek. Po pierwszej połowie wniosek był jeden: ustawienie Bednarek - Bochniewicz - Kiwior, na razie, zdawało egzamin. Czesi oddali tylko jeden celny strzał na bramkę.

Podwójny pech Bochniewicza. Bednarek miał piłkę meczową

O ile jednak można było być zadowolonym z postawy defensywy w pierwszych 45 minutach, to potem wszystko się posypało w jednej z akcji na starcie drugiej połowy. Czesi dośrodkowali w pole karne, a Bednarek z Kiwiorem znacznie minęli się z piłką. Ta odbiła się rykoszetem od Bochniewicza, z czego skorzystał Soucek.

Bochniewicz zszedł z urazem po 58 minutach, a jego miejsce zajął Patryk Peda. W 61. minucie zrobiło się groźnie po rzucie rożnym, gdy Czesi zgrali piłkę na dalszy słupek, a Kiwior nie zdołał jej wybić. Zawodnik Arsenalu niezmiennie dobrze się pokazywał przy rozgrywaniu piłki. Gorzej to wyglądało w defensywie, gdy zdarzały mu się błędy indywidualne.

Zarówno z Bochniewiczem, jak i z Pedą na boisku można było zaobserwować, że Biało-Czerwoni potrafili się dobrze asekurować przy akcjach rywali. Gracz SPAL nie bał się pressingu rywali i też szukał długich podań na skrzydła. W jednej z akcji Bednarek kopnął Tomasa Soucka w głowę przy próbie wybicia piłki, ale arbiter, na szczęście gracza Southampton, nie pokazał mu kartki. Peda spędził na boisku zaledwie 27 minut, bo dostał "wędkę" od selekcjonera. W końcówce Polacy przeszli na grę czwórką w defensywie, w poszukiwaniu zwycięskiego gola.

Pedę zmienił Sebastian Szymański, więc ustawienie w ostatnich minutach wyglądało tak: Frankowski, Bednarek, Kiwior, Zalewski. Frankowski i Zalewski grali bardzo ofensywnie. Czesi ograniczyli się do tego, by szukać szans przez kontrataki. Mimo to piłka zdołała dojść do Tomasa Cvancary po dośrodkowaniu, a Bednarek pozwolił mu na uderzenie piłki głową. W 92. minucie kluczową interwencję zanotował Kiwior, blokując ciałem strzał Alexa Krala. Piłkę meczową w 97. minucie miał Bednarek, ale jego strzał po rzucie rożnym poleciał tuż nad poprzeczką.

Postawa Polaków w defensywie, niezmiennie, to sinusoida. Po słabym początku był naprawdę dobry fragment w grze stoperów. Potem był fatalny start drugiej połowy i dużo pecha w akcji bramkowej rywala. I te wahania formy były widoczne cały czas.

Mecz z Czechami, który zesłał nas do marcowych baraży, dał nam jedną odpowiedź: Bochniewicz może stać się ważnym ogniwem w obronie w przyszłości, o ile dopisze mu zdrowie. Na kolejne odpowiedzi musimy jednak poczekać.