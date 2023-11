Teraz to już pewne! Anna Lewandowska wygadała się na temat Roberta

Już w piątek 17 listopada o 20:45 reprezentacja Polski rozegra niezwykle istotny mecz z Czechami. Dla Biało-Czerwonych to ostatnie starcie w eliminacjach do Euro i tylko w przypadku wygranej przedłużą swoje ewentualne szanse na bezpośredni awans na turniej. Na szczęście w porównaniu do październikowych starć zespołowi pomoże Robert Lewandowski. Jego żona Anna zdradziła, jak Robert przygotowywał się w ostatnich godzinach do gry.

screen https://www.instagram.com/p/CyjIsqIIhvD/?hl=pl/fot. Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl