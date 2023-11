Czegoś takiego w reprezentacji Polski jeszcze nie było. Przerażające

Listopad stanowi odpowiednią scenerię, by podsumować cały ten beznadziejny rok w polskiej piłce. Jest szaro, ponuro, ciemno już od szesnastej, pod nogami błoto, z góry pada deszcz ze śniegiem, wiatr wygina parasol, a ulic nie oświetlają jeszcze świąteczne lampki. Reprezentacja Polski - cierpiąca, smutna i wygwizdywana przez własnych kibiców - dopełnia ten obraz niczym ostatni puzzel, a jej mecz z Czechami, piękny jak listopadowa noc, szczelnie domyka całe eliminacje. Dzięki remisowi 1:1 Polska kończy je z jedenastoma punktami po ośmiu meczach, bez resztek nadziei na bezpośredni awans do Euro i racjonalnych przesłanek, że w barażach pójdzie jej lepiej.

Może eliminacje do mistrzostw świata w 2010 roku były równie beznadziejne - Polska wyprzedziła w nich jedynie San Marino, podobnie jak teraz może skończyć jedynie przed Wyspami Owczymi. Może klimat w polskiej piłce był wtedy porównywalnie nieznośny, a sam obraz federacji bardzo podobny. Ale nawet wtedy oczekiwania nie rozjechały się z rzeczywistością tak brutalnie, jak w 2023 roku. Bezbolesne eliminacje, podczas których miała zostać zbudowana nowa kadra, zamieniły się w katorgę, z której nic nie powstało.

Polska trafiła do najłatwiejszej grupy w historii - z Czechami, Albanią, Mołdawią i Wyspami Owczymi. Statystycy chwilę po losowaniu wyliczyli, że szanse na awans przekraczają 96 proc., a my napisaliśmy, że warto w takim razie te eliminacje wykorzystać, by w miarę bezboleśnie odmłodzić kadrę, znaleźć nowych liderów i wreszcie wypracować styl. Poprzeczka leżała na ziemi, więc braku awansu nawet nie braliśmy pod uwagę. Tymczasem jeszcze przed listopadowym zgrupowaniem szanse na bezpośredni awans spadły do zaledwie 4 proc., a po spotkaniu z Czechami nie ma ich już wcale. Eliminacje zostały zmarnowane doszczętnie na każdym poziomie. Nie dość, że nie posunęły reprezentacji naprzód, to jeszcze ją uwsteczniły. Gdzie nam dzisiaj do dyskusji sprzed roku: wyniki czy styl? Nie ma ani wyników, ani stylu. Nie ma choćby jednego meczu, którego wspomnienie wywołałoby uśmiech. Jeśli się śmiejemy, to gorzko, ironicznie i przez łzy. Jak dwóch kibic, których mijaliśmy, idąc na Narodowy. Dzieci, którymi się opiekowali, nie przestawały dmuchać w trąbki kupione na stoisku zaraz przy wyjściu z metra.

- Oszczędzajcie siły na później - powiedział pierwszy mężczyzna, mając wyraźnie dość hałasu.

- Niech trąbią! Po meczu nie będzie okazji - stwierdził drugi.

Najgorsze eliminacje od lat. Polska w bezpośrednich meczach była lepsza tylko od Wysp Owczych

Od reprezentacji może odrzucać to jej wieczne zadowolenie z siebie i przychylne spojrzenie w lustro niezależnie od okoliczności. Piłkarze bywali już zadowoleni z bezbramkowego remisu do przerwy z Wyspami Owczymi, a selekcjoner Michał Probierz i Karol Świderski twierdzili, że mecz z Mołdawią (1:1) na Narodowym też był dobry tylko zabrakło w nim lepszej skuteczności. Spotkanie z Czechami też oczywiście ocenili łagodnie - Robert Lewandowski dostrzegł w nim wiele pozytywów, Jan Bednarek widział progres, a Nicola Zalewski, najlepszy tego wieczoru, określił grę całego zespołu jako dobrą, z czym zresztą zgodził się również selekcjoner. To nic, że część kibiców ruszyła do wyjścia jeszcze przed zakończeniem meczu, a część została, by wygwizdać piłkarzy zaraz po ich spontanicznej naradzie na środku boiska. Według piłkarzy mecz był dobry.

Polska musiała wygrać, by jeszcze kilka dni móc łudzić się, że bezpośredni awans jest możliwy. Nie wygrała, chociaż przeciwnik od kilku miesięcy jest w kryzysie i najprawdopodobniej rozstanie się ze swoim selekcjonerem niezależnie czy awansuje na Euro. Nikt w tym meczu - pozbawionym krzty artyzmu i odrobiny polotu, za to pełnym siermiężnej walki i fizycznych starć - nie dominował. Oba zespoły miały celność podań poniżej 70 proc., a gole strzelały po rykoszetach. Na boisku rządził przypadek. Więcej szczęścia i strzał głową Bednarka w końcówce dałyby zwycięstwo. Więcej pecha i Czesi wykorzystaliby jedną z trzech sytuacji po 80. minucie doprowadzając do porażki. Ale było to dobre podsumowanie całych eliminacji: Polacy byli fatalni w obu polach karnych - przestraszeni, wręcz spanikowani we własnym i pozbawieni lepszych pomysłów pod bramką Czechów. Jak przez całe eliminacje rywale znów niewiele musieli zrobić, by wbić Polsce gola i znów Polska męczyła się w ataku pozycyjnym. Może i było w samych piłkarzach odrobinę więcej pewności siebie, której tak bardzo domagał się selekcjoner w poprzednim meczu z Mołdawią, ale przecież i presja była już minimalna. Gra w środku pola bez Piotra Zielińskiego była natomiast równie przewidywalna i kreatywna, jak pomeczowe wpisy zamieszczane na koncie Cezarego Kuleszy.

Trudno odmówić prezesowi racji. Polska skończyła eliminacje z jedenastoma punktami. Straciła w nich tyle samo goli, ile strzeliła - po dziesięć. Średnia zdobytych bramek na mecz - 1,25 jest najniższą od eliminacji mistrzostw świata 1998. Przeraża to, że Polska była lepsza w bezpośrednich meczach tylko od Wysp Owczych.

Polska nie awansowała, choć wydawało się to pewne. Nie zrealizowała też żadnego z pobocznych celów, które przed nią kreśliliśmy. Fernando Santos nie sprawdził żadnego debiutanta. U Michała Probierza zaczęli się oni pojawiać, niektórzy zdążyli nawet zadebiutować, ale jeszcze żaden nie ugruntował miejsca w składzie. Najbliżej tego wydaje się Patryk Peda z Serie C, choć rotacje na środku obrony wciąż są olbrzymie. Raz gra on, innym razem niepowołany wcześniej Jan Bednarek. Najpierw sprawdzany jest Tomasz Kędziora, później odkurzany Paweł Bochniewicz. Tylko Jakub Kiwior, z Czechami grający akurat bardzo słabo, wydaje się mieć pewne miejsce. To zresztą kolejny niezrealizowany cel - nie ma w reprezentacji liderów. Ani nowych, ani starych. Ani w obronie, ani w pomocy, ani w ataku. Mecz z Czechami był jednym z najgorszych, jakie w kadrze rozegrał Robert Lewandowski. Całe eliminacje kończy tylko z trzema golami i asystą (dwa z nich strzelił Wyspom Owczym na Narodowym - pierwszego z karnego). Poza pierwszą połową w Kiszyniowie (gol i asysta) nie grał dobrze w żadnym spotkaniu, a już w meczu z Czechami zmieściło się wszystko, co martwi w jego grze mniej więcej od roku: przegrywał pojedynki fizyczne, które jeszcze przed transferem do Barcelony spokojnie wygrywał, popełniał techniczne błędy, nie było go w polu karnym, ale też niewielki był pożytek z jego rozgrywania, a sytuację, którą sam stworzył odbiorem piłki, zmarnował niecelnym strzałem. Lewandowski żyje w symbiozie z pozostałymi piłkarzami. Słusznie więc we wrześniu narzekał na brak wsparcia, ale też pozostali mogą go zapytać: gdzie byłeś, jak cię potrzebowaliśmy?

2023 rok w polskiej piłce, jak z filmu Smarzowskiego: błoto, kłótnie, wódka

Lista winnych takiego obrazu eliminacji jest jednak znacznie dłuższa. Wykracza poza boisko i sztab szkoleniowy. 2023 rok jest w polskiej piłce najsmutniejszy od dawna, bo wypełniają go nie tylko boiskowe porażki, nieporozumienia w drużynie, ale też afery wywołane przez federację. To rok oblany wódką, od połowy upływający w rytmie "zazu zizu ziza" i podsumowany zdziwieniem prezesa Kuleszy, że można siedzieć tak bez niczego. To rok na wielu poziomach przygnębiający, cofający polską piłkę o dekadę. Wtedy w lożach bawiły te same żarty, a na boisku wyglądało to równie źle.

17 listopada 2022, równo rok przed meczem z Czechami wieńczącym fatalne eliminacje, z polskimi piłkarzami spotkał się premier Mateusz Morawiecki i obiecał premie za wyjście z grupy na katarskim mundialu. To dobra cezura. Gdzie polska piłka była rok temu, a gdzie jest dziś? Co martwiło wtedy, co martwi dziś? Co wtedy dawało nadzieję, a co daje ją dziś? Co przez te dwanaście miesięcy wydarzyło się w polskiej piłce dobrego, a co było złe? To druzgocące podsumowanie.

Zaczęło się od pierwszego od 36 lat wyjścia z grupy na mundialu i towarzyszącej mu narodowej dyskusji o stylu i radości z gry. Zieliński i Lewandowski po jednej stronie, Michniewicz i Krychowiak po drugiej. Każdy kibic i komentator mógł zająć swoje miejsce. Debata mogąca przynieść coś dobrego, została jednak zepchnięta w kąt, gdy pojawiły się pierwsze informacje o premiach. Sprawę w następnych dniach po mundialu komentowali Czesław Michniewicz, Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, a później jeszcze Łukasz Skorupski. Wersja każdego z nich się różniła. Każda też pozostawiała niedopowiedzenia. Nie będziemy opowiadać o aferze raz jeszcze - zauważymy tylko, że nic tak nie podzieliło kadry i nic nie zniechęciło do piłkarzy bardziej niż kłótnia o te gigantyczne pieniądze. Wyszli na pazernych, zakłamanych i odklejonych od rzeczywistości. Cezary Kulesza pokazał, że nad niczym i nikim nie panuje, a Michniewicz za aferę zapłacił posadą.

Prezes PZPN na przełomie roku znów mógł rozglądać się za selekcjonerem. Z Fernando Santosem, wybranym bez oparcia o jakiekolwiek kryteria, a wyłącznie ze względu na dorobek i znane w świecie nazwisko, Polska straciła kolejne miesiące. Podczas meczu z Czechami zauważyliśmy, że po Portugalczyku nie pozostała nawet ławka polskiego zespołu po prawej stronie Narodowego. Santos już na pierwszej wizycie na stadionie zauważył, że jako selekcjoner chciałby być blisko sędziego liniowego, a przy dotychczasowym układzie ławek dostęp do niego miał selekcjoner rywali. Doszło do zmiany. Pomysł wydawał się rozsądny, ale i on nie przetrwał. Probierz może więc co najwyżej żalić się sędziemu technicznemu, co w piątkowy wieczór robił bardzo często. Z Santosa pożytku nie było. Nie przemęczał się pracując w Polsce i nie zaangażował prawie w nic, co obiecał na pierwszej konferencji.

Zanim rozpoczęły się eliminacje, Lewandowski przeprosił na konferencji prasowej za premie, by zamknąć ten temat. Nie udało się. Pół roku później nazwał sprawę premii jedną z trucizn reprezentacji Polski. Santos po trzech minutach debiutu przegrywał 0:2, a ostatecznie mecz w Pradze skończył się porażką 1:3. Już wtedy Portugalczyk mówił o problemach z mentalnością kadry. A później było jeszcze gorzej, bo z 2:0 do przerwy w Kiszyniowie na koniec zrobiło się 2:3. Boiskową żenadę przykrył po kilku tygodniach PZPN, który wpuścił na pokład samolotu, na mecz i przedmeczowy bankiet skazanego za korupcję Mirosława Stasiaka. Kibice zaczęli nucić "zazu zizu ziza", a federacja gasiła pożar benzyną, odsłaniając wszelkie komunikacyjnie niekompetencje. Później Lewandowski mówił w wywiadzie dla Meczyków, że "na pewnych stanowiskach trzeba oczekiwać i wymagać klasy. Trzeba wiedzieć, jak się zachować na tym stanowisku i jak zarządzać tym wszystkim". - Jestem z pokolenia, które widziało, co było x lat temu i mam porównanie do tego, co jest teraz. Widziałem zmianę, a teraz widzę to, co jest teraz. Młodzi piłkarze nie widzieli tego i myślę, że to dla nich szok i jest to niezrozumiałe. Sądzę, że to dziwny temat dla nich, a nawet żenujący i obcy - mówił. Niedawno okazało się, że może wcale nie tak obcy i nie tak żenujący, skoro czterech reprezentantów Polski do lat 17 tuż przed mundialem w Indonezji sami postanowili nie siedzieć tak bez niczego.

Gdy my cofaliśmy się w czasie, Santos wracał do Grosickiego i Krychowiaka, których wcześniej nie powoływał. Wiele to nie zmieniło, a Polska przegrała z Albanią. Portugalczyk został zwolniony, a prezes Kulesza, znów według podobnych reguł jak wcześniej, szukał nowego selekcjonera. Postawił na Michała Probierza, nieco wbrew publicznej opinii, stojącej w większości za Markiem Papszunem. Nowy selekcjoner do pierwszego meczu o punkty miał niecały miesiąc. Z Wyspami Owczymi wygrał, z Mołdawią i Czechami zremisował, co nie dało bezpośredniego awansu na Euro. Na razie wiemy tylko, że nie jest cudotwórcą - co zresztą podejrzewaliśmy, gdy był wybierany. I że zwyczajnie nie ma szczęścia. W październiku kontuzjowany był Lewandowski, a w listopadzie rozchorował się Zieliński, od których rozpoczynałby układanie składu.

W listopadzie 2023 r. Polska jest w sytuacji beznadziejnej. Przaśna federacja opiekuje się reprezentacją bez charakteru i wyrazu. Fatalne wyniki są konsekwencją słabej gry. Jeśli w ogóle Polska znajdzie się na mistrzostwach Europy, na których mało kogo zabraknie, dotrze tam z przesiadką. W przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego, nie widzimy wielu pozytywów.