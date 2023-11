Boniek dokończył myśl dziennikarza ws. kadry U-17. Wymownie

Reprezentacja Polski U-17 zawiodła na mistrzostwach świata. Jeszcze przed startem imprezy wybuchł skandal, a kadra została poważnie osłabiona. Wszystko przez wybryk czterech piłkarzy - Oskara Tomczyka, Filipa Wolskiego, Filipa Rózgi i Jana Łabędzkiego - przyłapanych na spożywaniu alkoholu. Za takie zachowanie zostali wyrzuceni z drużyny, co miało spory wpływ na jej grę. Ostatecznie zespół przegrał wszystkie trzy spotkania - najpierw uległ 0:1 Japonii, następnie 1:4 Senegalowi, a na koniec 0:4 Argentynie. W związku z tym na kadrę spadła fala krytyki ze strony polskich mediów. Głos w sprawie zabrał też Zbigniew Boniek. I zrobił to w dosadny sposób.

Zbigniew Boniek zabrał głos ws. kadry U-17. Uderzył w dziennikarzy. Wymownie

Po nieudanym występie reprezentacji w mediach zaczęły pojawiać się określenia, jakoby nasza drużyna została "znokautowana" czy też "zmiażdżona". Niektórzy zaczęli domagać się nawet wielkich zmian w kadrze. Nieco inne zdanie w tej sprawie wyraził Przemysław Iwańczyk, komentator Polsatu Sport. Wprost stwierdził, że wpadka kadry to nie powód do przeprowadzania rewolucji. Ważne, by wyciągnąć z tych mistrzostw cenne doświadczenie i wymienił, kto powinien zrobić to w pierwszej kolejności.

"Kadrze U17 mundial po prostu nie wyszedł. Ale to nie powód, by równać wszystko do spodu i domagać się rewolucji. Z doświadczeń rocznika 2006, także tych przykrych, powinni korzystać wszyscy: federacja, departament szkolenia, inni selekcjonerzy i piłkarze" - napisał na platformie X (dawniej Twitter).

Na jego wpis natychmiast zareagował Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił dokończyć myśl przedstawiciela mediów. Stwierdził, że z doświadczeń młodych piłkarzy powinna skorzystać jeszcze jedna grupa osób. "…. I także dziennikarze" - podkreślił działacz na X. Tym samym wbił szpilkę tym przedstawicielom mediów, którzy ciskali gromy w polską kadrę młodzieżową.

Boniek zabrał głos ws. afery w kadrze U-17. "To nie są jacyś alkoholicy"

To nie pierwszy raz, kiedy Boniek zabrał głos w sprawie reprezentacji U-17. Podobnie postąpił po wybuchu afery alkoholowej. Przyznał wówczas, że gdyby nadal pozostawał na stanowisku prezesa PZPN, to podjąłby inną decyzję - nie wyrzuciłby piłkarzy z kadry.

- To nie są jacyś alkoholicy. To młodzi chłopcy, dzieciaki. Wyszli na ulicę, pewnie coś się działo. Wypili po trzy piwa, 30 stopni, wilgotność wielka i ich zgięło. Ja się nie dziwię PZPN-owi, że podjął taką decyzję, ale ja bym inaczej zrobił. Ja bym nic nie krył, od razu zrobił komunikat, że piłkarze złamali regulamin i przez dwa dni, dopóki tam nie dojadę, to mają zakaz treningu z drużyną. Po tych dwóch dniach podejmiemy decyzję - powiedział na kanale YouTube Prawda Futbolu.