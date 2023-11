Zbigniew Boniek grzmi. Mówi o hańbie, a potem używa jeszcze mocniejszych słów

10 - tyle punktów po siedmiu rozegranych meczach zgromadziła reprezentacja Polski w grupie E eliminacji do mistrzostw Europy 2024. Podczas październikowych spotkań zespół Michała Probierza wygrał 2:0 z Wyspami Owczymi, po czym zremisował 1:1 z Mołdawią, znacząco oddalając się od bezpośredniego awansu na przyszłoroczny turniej. Wydaje się jednak, że bardziej prawdopodobny jest występ w barażach.

Zbigniew Boniek wypowiedział się na temat trwających eliminacji Euro 2024.

W piątek reprezentacja Polski rozegra ostatnie spotkanie w ramach eliminacji Euro 2024. Naszym przeciwnikiem będą Czesi, którzy rozegrali o jeden mecz mniej. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek swoimi obawami przed pierwszym gwizdkiem na Stadionie Narodowym podzielił się w wywiadzie udzielonym dla "WP Sportowych Faktów".

- Jeśli nie pojedziemy na EURO, to trzeba będzie powiedzieć wprost: eliminacje zostałyby przegrane w sposób haniebny! I to nie jest tak, że nie pojedziemy na turniej i koniec. Nie, to zawsze ma szersze konsekwencje. Pod wieloma względami. Jak mówię, PZPN nie ma wpływu na to, co się dzieje przez 90 minut na boisku, ale na całą otoczkę wokół drużyny już tak. Jeśli się nie uda, to będę miał pretensje do piłkarzy i trenerów - zaznaczył.

- Wydawało się, że mamy grupę jak najbardziej do przejścia, ale zaraz się może okazać, że spieprzyliśmy te eliminacje koncertowo. Trudno więc być zadowolonym w tym momencie. No, ale… poczekajmy. Czesi to solidny zespół, choć to nie jest wielka drużyna. Poza tym, grając z nami, będą mieli z tyłu głowy, że został im jeszcze jeden mecz. My zróbmy swoje, po prostu wygrajmy - dodał.

Boniek skomentował również brak powołania Arkadiusza Milika na listopadowe zgrupowanie. - Lubię i szanuję Michała Probierza. To są jego wybory. Ale z drugiej strony mogę mieć własne zdanie. I szczerze powiem, że akurat braku powołania dla Milika nie rozumiem. Co się nagle zmieniło? Był w kadrze, grał, gra też w Juventusie. I nagle nie ma go w reprezentacji. Jak mówię, to decyzja Michała, ma do niej prawo, ale jestem trochę zdziwiony - zakończył.

Mecz Polska - Czechy odbędzie się w piątek 17 listopada o 20:45 na Stadionie Narodowym. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Zapraszamy do śledzenia!