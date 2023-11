Trener kadry U-17 zaskoczył po blamażu. Nie mógł w to uwierzyć. "To nieprawdopodobne"

1:9 - to bilans bramek zdobytych i straconych przez reprezentację Polski na mistrzostwach świata U-17 w Indonezji. W piątek nasz zespół zaprezentował się w tym turnieju po raz ostatni. Dostał bolesną lekcję od Argentyny. Wynik 0:4 i zero punktów w tabeli mówią same za siebie. Trener naszej kadry przekonywał jednak, że dają całkowicie mylny obraz.

Trener reprezentacji U-17 szokuje. "To nie była całkowita dominacja Argentyny"

Polacy w starciu z Argentyną remisowali do 34. minuty. Wtedy do siatki trafił Thiago Laplace. Dramat rozegrał się jednak na początku drugiej odsłony. Wtedy to szybko straciliśmy kolejne dwie bramki, a Argentyńczycy dobili nas jeszcze w końcówce. - Jeżeli ktoś zobaczy suchy wynik, to pomyśli, że była to całkowita dominacja Argentyny. To nieprawdopodobne, że nie strzeliliśmy w tym meczu goli i nie mówię to o jednym. Tu wychodzi jakość pod bramką przeciwnika i nam jej dzisiaj zabrakło - tłumaczył selekcjoner Marcin Włodarski na antenie TVP Sport.

Choć Polska nie zdobyła ani jednego punktu, a bilans wygląda tragicznie, Włodarski twierdzi, że wcale tak bardzo nie odstawaliśmy poziomem od reszty stawki. - Mimo że porażki były wysokie, to o przebiegu meczu decydują detale. Nie mówię o Senegalu, bo przeciwnik był zdecydowanie lepszy, natomiast dzisiaj... Strzelamy w słupek, a zaraz oni jadą z kontrą i strzelają gola. Centymetry, złe ułożenie stopy, to wszystko składa się później na całość, jaką widzimy - wyjaśnił. Postawił też bardzo odważną tezę - Do momentu straty pierwszej bramki wyglądało to bardzo dobrze z naszej strony - dodał.

Włodarski stwierdził, że porażka z Argentyną to wynik nieskuteczności. Szansy na poprawę piłkarze już nie dostaną. Argentyna, Senegal i Japonia zgodnie wywalczyły po sześć punktów i wszystkie awansowały do 1/8 finału. Polska znalazła się w gronie zaledwie ośmiu drużyn, które pożegnały się z mistrzostwami już na tym etapie rywalizacji.