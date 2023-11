Reprezentant Polski w ogniu krytyki. "Lepiej jakby się nie odzywał"

Reprezentacja Polski w piątek rozegra ostatni mecz w eliminacjach Euro 2024. Wielką niewiadomą przed starciem z Czechami jest zestawienie linii obrony. Poprzednim razem Michał Probierz odstawił na boczny tor Jana Bednarka. Po miesiącu 27-latek wrócił jednak do łask i wielu obserwatorów wskazuje, że to on wybiegnie w pierwszym składzie. Takiego obrotu spraw nie rozumie Łukasz Gikiewicz.

Bednarek wraca do kadry. Słowa oburzenia. "Tak się nie da grać"

Były piłkarz Śląska Wrocław i wielu klubów z różnych części świata wystąpił w "Magazynie Sportowym Radia dla Ciebie". Jego zdaniem takie rotacje w obronie niczemu nie służą. - Mamy problemy w obronie. Może wyjdzie Janek Bednarek, może wyjdzie Bochniewicz, więc ta linia obrony znowu będzie zmieniana i to też pokazuje, że my ciągle budujemy w tych eliminacjach. Ciągle szukamy, a tak naprawdę w marcu mamy baraż. Bednarka nie było na ostatnim zgrupowaniu i każdy mówił, że dobrze, bo nie zasługiwał. Nagle zagrał parę spotkań i teraz mówimy, że znowu będzie liderem obrony - dziwił się.

Gikiewicz podejrzewa również, że Probierz zrezygnuje z objawienia ostatniego zgrupowania - Patryka Pedy. 21-latek ostatnio miał nieco gorszy okres we włoskim Spal. Od meczu z Mołdawią rozegrał raptem dwa mecze. - Był Peda, teraz najprawdopodobniej nie ma Pedy. Jak trener Probierz i reprezentacja ma uczyć się schematów, jak my cały czas zmieniamy? Cały czas mamy nowego partnera w obronie. Przecież tak się nie da grać w piłkę - oburzał się dalej.

Przejechali się po Bednarku za niefortunne słowa. "Wcześniej nie pracował?"

Do potencjalnego występu Bednarka nawiązał również obecny w programie były obrońca Legii czy Śląska Łukasz Broź. - Słyszałem jeden jego wywiad, gdzie mówił: "przepracowałem teraz ciężko okres w Southampton". I tak sobie myślę: "No to co, on wcześniej nie pracował na to, żeby grać w kadrze, dobrze prezentować się w klubie i dostać powołanie?". Dla mnie to jest niejasne - mówił. - On w ogóle jak udziela wywiadów, to lepiej jakby się nie odzywał - dodał z przekąsem Gikiewicz.

Mecz z Czechami rozpocznie się o godz. 20:45. Nawet zwycięstwo może nie dać nam bezpośredniego awansu na Euro 2024. Jeśli wcześniej Mołdawia pokona Albanię, pozostanie nam już liczyć tylko na baraże.