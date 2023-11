Krzynówek bezlitosny dla reprezentantów Polski. Wymienił tylko dwa nazwiska

Wielkimi krokami zbliża się ostatni mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do Euro 2024. W piątek 17 listopada Polacy zmierzą się z Czechami. Przy okazji tego starcia Jacek Krzynówek na łamach TVP Sport wypowiedział się na temat piłkarzy. - Moim zdaniem za bardzo uwierzyliśmy w to, że mamy wielkich piłkarzy, a tak naprawdę mamy ich dwóch - Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Reszta to wyrobnicy - przyznał.

