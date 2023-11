Nokaut, nokaut, nokaut! Klęska Polaków na mundialu. Jadą do domu

Polacy podchodzili do meczu z Argentyną z nadziejami, że jeszcze jest szansa na awans do 1/8 finału mistrzostw świata do lat 17. Początek spotkania wskazywał, że to biało-czerwoni strzelą gola jako pierwsi, ale potem nasza gra kompletnie się posypała. Argentyna punktowała błędy Polaków, a w drugiej połowie zaczęła strzelanie zaledwie 12 sekund po gwizdku. To koniec mundialu dla podopiecznych Marcina Włodarskiego. Mundialu, w którym udało się strzelić tylko jednego gola.

