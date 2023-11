Reprezentacja Polski U-17 kiepsko rozpoczęła mistrzostwa świata w Indonezji. Po dwóch meczach pozostaje z zerowym dorobkiem punktowym na ostatnim miejscu w tabeli swojej grupy. W pierwszym meczu przegrała z Japonią 0:1. Z Senegalem było jeszcze gorzej. Uległa aż 1:4. W piątek 17 listopada czeka ją ostatni mecz grupowy i wcale nie będzie to tylko mecz o honor. Z Argentyną Polacy zagrają o awans do 1/8 finału.

MŚ U-17. Polska - Argentyna. Polacy nadal mogą awansować do 1/8 finału

Nasi najbliżsi rywale po dwóch kolejkach mają na koncie trzy punkty za pokonanie Japonii 3:1. Z Senegalem przegrali z kolei 1:2. Co musi się stać, aby Polacy awansowali? Najbardziej optymistyczny wariant zakłada zajęcie drugiego miejsca w grupie. Aby tak się stało, Senegal musi pokonać Japonię (co wydaję się bardzo możliwe, patrząc na wcześniejsze wyniki), a Polacy w starciu z Argentyną potrzebują zwycięstwa trzema bramkami różnicy.

Możliwy jest także awans z trzeciego miejsca w grupie. Aby do niego doszło, Polacy również muszą wygrać i to na tyle wysoko, by bilansem bramkowym wyprzedzić Japonię lub Argentynę. Później zaś pozostanie im liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w pozostałych grupach. Do 1/8 finału dostaną się cztery spośród sześciu zespołów z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Już wiadomo, że gorszy będzie miała Indonezja, która w grupie A zajęła trzecią pozycję, choć zdobyła raptem dwa punkty.

W tym momencie dla Polaków liczy się tylko zwycięstwo. Każdy inny wynik będzie oznaczał pożegnanie z turniejem.

MŚ U-17: Polska - Argentyna. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Mecz fazy grupowej mistrzostw świata U-17 Polska - Argentyna odbędzie się w piątek 17 listopada na Jakarta International Stadium w Dżakarcie. Początek o godz. 10:00 polskiego czasu. Transmisję można obejrzeć na kanale TVP Sport. Dostępny będzie także darmowy stream w internecie na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.