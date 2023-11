Już wszystko jasne! Tak ma wyglądać skład reprezentacji Polski na Czechy

- Czy obecność Karola Świderskiego na konferencji świadczy o tym, że zagra w meczu z Czechami? Przede wszystkim, odkąd na stałe nie ma go w Polsce, nie było jeszcze okazji, by pojawił się na konferencji prasowej, więc chciałem, żeby z wami porozmawiał i podzielił się refleksjami na tematy gry w Stanach Zjednoczonych - w ten sposób Michał Probierz uciekał w czwartek od odpowiedzi, gdy dziennikarze pytali o skład na mecz z Czechami.

Zazwyczaj jest tak, że piłkarz, który wraz z selekcjonerem pojawia się dzień przed meczem na konferencji prasowej, nazajutrz ma też zapewniony pierwszy skład. - Budowanie składu na mecz rozpoczyna się już na etapie obserwacji zawodników w ich klubach oraz selekcji. Duży wpływ na to ma również rywal, czyli w tym przypadku reprezentacja Czech. Wiemy, że w tej kadrze nastąpiło kilka dodatkowych powołań. A to oznacza, że zmienić też może się taktyka. Mogą zagrać zarówno trójką, jak i czwórką obrońców. Jesteśmy gotowi na oba warianty - przyznał w czwartek Probierz.

El. Euro 2024. Szansa zaprzepaszczona

Mecz z Czechami kończy eliminacje do Euro 2024, które miały dla naszej kadry potoczyć się zupełnie inaczej. Gdy rok temu we Frankfurcie odbyło się losowanie grup, byliśmy w świetnych nastrojach. Nie dość, że za chwilę lecieliśmy na mundial do Kataru, to jeszcze w eliminacjach do następnego dużego turnieju byliśmy losowani z pierwszego koszyka, a z kolejnych uniknęliśmy takich zespołów jak Francja, Anglia czy Turcja.

Przez ostatnie miesiące klimat wokół kadry zmienił się jednak diametralnie. Afery w PZPN i wokół PZPN, kontrowersyjne wywiady z piłkarzami, wzajemne oskarżenia, gwizdy na Stadionie Narodowym, słaba atmosfera. I co najgorsze: także słabe wyniki, mimo których jeszcze miesiąc temu kadra Probierza nadal miała wszystko w swoich rękach. Dostała od losu kolejną szansę. Wystarczyło tylko wygrać w Warszawie z Mołdawią (1:1), by teraz w ostatnim meczu eliminacji dalej być zależnym tylko od siebie.

- Zaprzepaściliśmy szansę, ale gdy przychodziłem tutaj siedem tygodni temu, sytuacja w grupie była taka sama - zauważył ostatnio Probierz. W czwartek selekcjoner zapowiedział, że dopóki jest nadzieja, zamierza walczyć o bezpośredni awans na Euro. By w ogóle o tym myśleć, Polska w piątek musi wygrać z Czechami. Ale ten mecz też może już nie mieć znaczenia, jeśli Mołdawia, która swój mecz zacznie o 18, pokona w Kiszyniowie pierwszą w tabeli i już niemal pewną awansu Albanię.

- Nie mam wpływu na to, co stanie się w Kiszyniowie. Wynik na pewno będę znał, ale nie będę oglądał tego meczu. Obejrzę młodzieżówkę, z którą spędziłem prawie 14 miesięcy. W piątek zmierzy się z Izraelem. A reszta to już będzie rutyna dnia meczowego. Chcemy zagrać dobre spotkanie i jeszcze powalczyć. To prawda, że nie wykorzystaliśmy dobrego momentu, bo miesiąc temu nie wygraliśmy z Mołdawią, ale te dwa mecze, bo również ten wtorkowy towarzyski z Łotwą, traktujemy bardzo poważnie - zapewnił Probierz.

Niespotykana sytuacja w reprezentacji Polski

To sytuacja dawno niespotykana, że selekcjoner reprezentacji Polski miał na zgrupowaniu przed pierwszym meczem aż cztery treningi. Probierz w ostatnich dniach zwracał na to uwagę, że w końcu uda się przećwiczyć schematy i zrobić z tym zespołem coś więcej niż tylko rozruch, regenerację i odprawy w hotelu.

Kluczowy był przede wszystkim ponad półtoragodzinny środowy trening w ośrodku Legii w Książenicach - zamknięty dla przedstawicieli mediów. To właśnie na tych zajęciach kadra szlifowała taktykę. Przede wszystkim zachowanie przy stałych fragmentach gry - w ofensywie i defensywie, na co Probierz kładł nacisk też na poprzednim zgrupowaniu. - Wiemy, że Czesi grają bardzo bezpośrednio, agresywnie. Od początku narzucają taki styl i musimy być na niego przygotowani. Przede wszystkim płynnie przechodzić do ataku po odbiorze piłki, nie pozwalać rywalom na jej odbiór na naszej połowie - analizował w czwartek.

Selekcjoner w czwartek podkreślił, że chce mieć zespół przygotowany do gry w kilku wariantach taktycznych. Gdyby jednak sugerować się ostatnimi treningami, Polska przeciwko Czechom powinna zagrać na trzech stoperów, dwóch wahadłowych i dwóch napastników, czyli w takim samym ustawieniu defensywnym, w jakim zagrała w dwóch poprzednich meczach, kiedy jedyną różnicą było to, że przeciwko Wyspom Owczym od początku wystąpił jeden napastnik (Arkadiusz Milik), a kilka dni później przeciwko Mołdawii dwóch (Milik i Karol Świderski).

Probierz zaskoczył przed meczem Polska - Czechy

Z Czechami w ataku na pewno wystąpi Robert Lewandowski. Wszystko wskazuje, że razem ze Świderskim, z którym kapitan reprezentacji Polski zgrywany był też na treningach. Zmiany za to powinny być w defensywie, gdzie zobaczymy dwóch nowych stoperów: Jana Bednarka, który wraca do kadry po miesięcy przerwy, i Pawła Bochniewicza, który na powrót czekał ponad trzy lata. To oni w piątek stworzą trzyosobowy blok obronny razem z Jakubem Kiwiorem, który grał u Probierza w dwóch poprzednich meczach. W tym zestawieniu kadra zgrywała się także w środę w Książenicach i w czwartek na Stadionie Narodowym, gdzie Probierz nie miał nic do ukrycia przed kibicami.

A w zasadzie to przed dziećmi z opiekunami, bo byli to przedstawiciele różnych fundacji, ale też sponsorów PZPN. U Fernando Santosa oni również pojawiali się na treningach, ale tylko na sam koniec. Portugalczyk nie chciał wcześniej nikogo na trybunach, dlatego dzieci sponsorów i podopieczni różnych fundacji czekali pod stadionem i wprowadzani na trybuny byli dopiero na ostatnie minuty. To wtedy był czas na zdjęcia i autografy, ale żaden z dzieciaków nie mógł zobaczyć swoich idoli w akcji. Probierz postanowił to zmienić, wrócić do starych zwyczajów i otworzyć dla dzieci całe zajęcia. I zaskoczył wszystkich, bo z naszych informacji wynika, że nie była ona odgórnie narzucona przez PZPN, tylko podjęta przez samego selekcjonera (więcej tutaj).

Probierz w czwartek na Stadionie Narodowym zgrywał ze sobą tę samą jedenastkę, która w środę ćwiczyła na obiektach Legii. Nie miał nic do ukrycia, ale to się tak naprawdę dopiero okaże, bo selekcjoner już miesiąc temu pokazał, że umiejętnie potrafi gubić tropy. Wtedy też próbował zaskoczyć dziennikarzy, kiedy na Wyspach Owczych otworzył dla nich całe zajęcia. Wystawił w nich dwie drużyny, ale żadna z nich nie pokrywała się z tą, która dzień później wybiegła na boisko.

Teraz nic takich niespodzianek nie zapowiada, wszystko wydaje się jasne, bo w środę na zamkniętym treningu też ćwiczyli ze sobą ci sami piłkarze. Bylibyśmy bardzo zdziwieni, gdyby mecz z Czechami od pierwszej minuty zaczął np. Kamil Grosicki, który w Książenicach był sprawdzany w lepszym zespole. W miejsce Nicoli Zalewskiego, ale nie na skrzydle, czyli na swojej naturalnej pozycji, a w środku pola, gdzie Grosicki przez chwilę biegał obok Piotra Zielińskiego. On akurat jest pewniakiem do występu w piątkowym meczu. Początek spotkania Polska - Czechy o 20.45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

Polska - Czechy. Tak ma wyglądać skład reprezentacji Polski: