Łukasz Fabiański nie grał, ale odczuł porażkę z Czechami. Tydzień nie miał spokoju

Raz Tomas Soucek szeroko się uśmiechnął. Gdy z sali padło pytanie o Łukasza Fabiańskiego, kapitan reprezentacji Czech i środkowy pomocnik West Hamu United niecierpliwie czekał na koniec tłumaczenia. Chciał odpowiedzieć od razu. - Tak! Z Łukaszem dużo rozmawiamy. Po pierwszym meczu też rozmawialiśmy! - zaśmiał się Soucek, wspominając zwycięstwo swojej reprezentacji 3:1. Czesi prowadzili dwoma bramkami już po dwóch minutach. Fabiańskiego już wtedy w kadrze nie było. Zakończył karierę 9 października 2021 r., ale wciąż występuje w klubie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zatrważające sygnały z polskich lig. "Nie nadążam"

- Z Fabiańskim wracaliśmy do tego meczu przez cały tydzień, dużo żartowaliśmy, trochę mu dogryzałem. To świetny człowiek i bramkarz, nasze rodziny dobrze się znają. Teraz oczywiście też dyskutowaliśmy. Wiem, że będzie oglądał mecz. Mówił, że musi mnie rozczarować, bo będzie kibicował Polsce. Rozumiem to. Wykonał dla kraju świetną robotę, jest wręcz uważany za bohatera narodowego - stwierdził kapitan Czechów.

Soucek zna się z Fabiańskim od 2020 r., czyli odkąd trafił do West Hamu ze Slavii Praga. W zeszłym sezonie razem cieszyli się ze zwycięstwa w Lidze Konferencji Europy.

Czesi zagrali z Polską na "szóstkę". Znów początek meczu ma być kluczowy

Mecz w Pradze był debiutem Fernando Santosa, a rewanż w Warszawie będzie trzecim meczem Michała Probierza, co dobrze podsumowuje burzliwy okres w reprezentacji Polski. - Oglądaliśmy nasz mecz z Polską, ale widzieliśmy też dwa ostatnie spotkania Polaków rozegrane już po zmianie selekcjonera. Zmian w ich zespole jest sporo: inna jest typologa zawodników, są korekty w ustawieniu i sporo taktycznych różnic. Myślę też, że Polacy będą walczyli tak długo, jak mają szanse na awans - powiedział. - Najtrudniejszym czynnikiem w tym meczu może być dla nas ten fantastyczny stadion. Jest świetny, a w piątek będzie na nim 50 tys. kibiców, którzy będą za Polską i spróbują jej pomóc - przewidywał Soucek.

Czesi w środę wylądowali w Polsce, a w czwartek późnym popołudniem odbyli oficjalny trening na Stadionie Narodowym. - Za mecz w Pradze wystawiłbym nam "szóstkę", ale minęło sporo czasu, w dziewięć miesięcy dużo się zmieniło. Nie sądzę, że jesteśmy faworytem w meczu z Polską. Mamy przewagę w tabeli i to jest nasza korzyść, ale na boisku spotkają się dwa wyrównane zespoły. Spodziewam się więc wyrównanego meczu. Tak samo jak poprzednio znów bardzo istotny będzie początek. Kluczowe wręcz będzie to, kto pierwszy zdobędzie bramkę - powiedział. - Środek pola znów będzie bardzo ważny. Polacy mają w nim dobrych piłkarzy, choćby Piotra Zielińskiego. Ale my też mamy odpowiednią jakość, by wygrać walkę o środek pola podobnie jak w Pradze. Wtedy nam się to udało.

Czechy zajmują drugie miejsce w tabeli grupy E, za Albanią - 13 pkt, a przed mającą jeden mecz rozegrany więcej Polską, która zgromadziła tylko 10 pkt. Drużyna Jaroslava Silhavy'ego już w piątek może wywalczyć awans na Euro, o ile pokona Polskę, a trzy godziny wcześniej czwarta w tabeli Mołdawia (9 pkt) nie pokona lidera. - Idealnie byłoby awansować już w piątek. To najlepszy scenariusz, bo wówczas w poniedziałek z Mołdawią gralibyśmy już na lżejszych nogach. Po to przyjechaliśmy do Polski. Czuję, że mamy w zespole odpowiednią moc i atmosferę, by już w Warszawie cieszyć się z awansu - stwierdził. Szanse Polaków na bezpośredni awans do Euro 2024 są natomiast iluzoryczne - według najpopularniejszych szacunków wynoszą 4 proc.

Początek meczu Polska – Czechy w piątek o godz. 20.45.