Lewandowski ośmieszył reprezentanta Polski. Bezcenna reakcja reszty [WIDEO]

Od poniedziałku reprezentacja Polski przygotowuje się do meczu z Czechami. Będzie to ostatnie spotkanie w eliminacjach do mistrzostw Europy. W czwartek o godz. 16:00 rozpoczął się trening, podczas którego umiejętnościami popisał się m.in. Robert Lewandowski. Napastnik FC Barcelony podczas gry w "dziadka" podał piłkę między nogami jednego z kadrowiczów, który nieco zirytował się po efektownym zagraniu kapitana.

