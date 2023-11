Probierz doradza reprezentantowi Polski ws. transferu. Jeden kierunek

W piątek reprezentacja Polski rozegra ostatnie spotkanie w eliminacjach do mistrzostw Europy. Naszym rywalem będą Czesi, którzy na ten moment z 11. punktami na koncie są wiceliderami grupy E. Jeśli drużyna Probierza chce zachować marzenia o bezpośrednim awansie na turniej z drugiego miejsca, najpierw musi zwyciężyć piątkowy mecz, a następnie liczyć na potknięcie Czechów z Mołdawią.

Selekcjoner radzi Świderskiemu, aby wrócił do Europy. "To są zawsze trudne tematy"

Od poniedziałku trwa zgrupowanie kadry, która przygotowuje się do wspomnianego meczu z Czechami oraz towarzyskiego spotkania z Łotwą. W pierwszy i drugi dzień na konferencjach prasowych słuchaliśmy wypowiedzi Michała Probierza, który tłumaczył m.in. powody powołania poszczególnych zawodników czy hierarchię bramkarzy w drużynie. Selekcjoner zagościł na spotkaniu z dziennikarzami również w czwartkowe popołudnie. Oprócz niego na sali pojawił się także Karol Świderski. Napastnik amerykańskiego Charlotte jako pierwszy odpowiedział na pytania, po czym udał się na trening.

Wtedy Probierz został zapytany o karierę napastnika reprezentacji, z którym zna się już wiele lat. - Pan mu doradza powrót do Europy? - zapytał szkoleniowca Dawid Szymczak dziennikarz Sport.pl. - To są zawsze trudne tematy, jeżeli chodzi o doradzanie i to, co zawodnik powinien robić. Dziś mamy do czynienia ze sztabem ludzi, który pracuje z zawodnikami. Mają agentów, osoby m.in. od mediów czy od innych rzeczy, z którymi współpracują - rozpoczął Michał Probierz.

- Jeżeli zapyta mnie (Świderski - red.) o zdanie, to na pewno powiem mu, że dla niego zdecydowanie lepiej byłoby grać w Europie. Ale też trzeba patrzeć na to, że każdy zawodnik ma swoje zdanie i prawo do wyboru - dodał selekcjoner, zaznaczając, że kariera według niego Świderki powinien rozwijać karierę w europejskich zespołach.

Kilka minut wcześniej 51-latek w samych superlatywach wypowiadał się o piłkarzu Charlotte, którego poznał, gdy ten zaczynał przygodę z piłką w zespole SMS Łódź. - Kiedy nie miałem pracy, pomagałem w prowadzeniu zajęć w SMS Łódź. Wpadło mi w oko dwóch, trzech zawodników, których obserwowałem i zapisałem w notesie. Wiedziałem, że jeśli będę pracował w klubie, to go wezmę (Świderskiego - red.). Widać, że to był dobry wybór - przyznał Michał Probierz. Panowie spotkali się w Jagiellonii Białystok w latach 2014-17, kiedy Probierz był trenerem.

W niedawno zakończonym sezonie MLS Karol Świderski w barwach Charlotte rozegrał 31 spotkań, w których strzelił 12 goli i zaliczył pięć asyst. We wszystkich rozgrywkach 26-latek zdobył 40 bramek. Ostatnie dwa tygodnie Świderski trenował wspólnie z drużyną Śląska Wrocław, ze względu na koniec rozgrywek w Stanach Zjednoczonych, o czym wspomniał na konferencji, dziękując trenerowi Jackowi Magierze. Teraz napastnika czeka arcyważne starcie w reprezentacji przeciwko Czechom. Początek w piątek 17 listopada o godz. 20:45.