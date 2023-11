Świetne wieści dla kibiców przed meczem Polska - Czechy. Duże ułatwienie

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski zakończy zmagania w fazie grupowej eliminacji Euro 2024. Eliminacje, które naznaczone były kompromitującym dwumeczem z Mołdawią (porażka 2:3 na wyjeździe i remis 1:1 u siebie) czy bolesnymi porażkami z Albanią (0:2) i właśnie Czechami (1:3). Przez ostatnie miesiące reprezentacja Polski dużo straciła w oczach kibiców, którzy i tak tłumnie stawiają się na Stadionie Narodowym, żeby dopingować Biało-Czerwonych w meczach eliminacyjnych i towarzyskich.

Kibice mogą skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej w Warszawie przed meczem Polska - Czechy

Także w piątkowym meczu z Czechami spodziewany jest komplet publiczności, która wypełni Stadion Narodowy. W związku z tym fani, którzy mieszkają bądź pojawią się jutro w Warszawie, mogą liczyć na pewne ułatwienie w przemieszczaniu się po mieście.

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że w dniu meczu Polska – Czechy posiadacze biletów, zaproszeń oraz oficjalnych akredytacji PZPN na to spotkanie mogą korzystać z bezpłatnego transportu publicznego" - czytamy na profilu Łączy Nas Piłka na Twitterze (X). To efekt współpracy PZPN-u z Miastem Stołecznym Warszawa.

To na pewno duże ułatwienie szczególnie dla przyjezdnych kibiców, którzy mogą spokojnie rozplanować sobie plan jazdy przed piątkowym spotkaniem.

- Dla mnie ważniejszy jest sam mecz z Czechami, by z nimi dobrze zagrać, a przede wszystkim wygrać. Jeśli wygramy, możemy pójść dalej. To nie do końca nowe otwarcie, ale wygrana może nas napędzić i dodać nam pewności siebie. Jeśli wygramy, może zaprocentować to w następnych miesiącach, podnieść morale i pomóc zbudować coś na przyszłość - tak o piątkowym meczu mówił Robert Lewandowski na konferencji prasowej.

Nawet jeśli Polacy wygrają jutro z Czechami, to jeszcze muszą liczyć, że nasi południowi sąsiedzi w kolejnym meczu nie wygrają z Mołdawią. Wtedy otworzyłaby się furtka o nazwie "bezpośredni awans" na Euro 2024. Najpierw trzeba jednak ograć Czechów. A to spotkanie rozpocznie się w piątek 17 listopada o 20:45. Relację tekstową z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.