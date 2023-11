Peszko skomentował aferę alkoholową w kadrze. Złożył deklarację

Skandalem rozpoczął się dla reprezentacji Polski U-17 czas przed mistrzostwami świata w Indonezji. Na kilka dni przed pierwszym meczem czterech zawodników drużyny Marcina Włodarskiego poszło w miasto i wrócili do hotelu pod wpływem alkoholu. Decyzja selekcjonera oraz związku była natychmiastowa - Oskar Tomczyk, Filip Wolski, Filip Rózga i Jan Łabędzki zostali odesłani do domu, a kadra U-17 została z 14. zawodnikami z pola oraz trzema bramkarzami.

Głos w sprawie tej afery zabierali już Cezary Kulesza, Zbigniew Boniek i inni eksperci oraz aktualni i byli zawodnicy. Chociaż nie brakowało głosów krytyki, to także pojawiły się opinie mniej uderzające w występek czterech reprezentantów. - Nie można skreślać tych chłopaków na początku ich kariery. Trzeba w nich wierzyć, dać im wsparcie, bo tego potrzebują. Muszą wiedzieć, że kibice kochają urwisów, ale urwisów, którzy na boisku pokazują jakość - ocenił Kamil Grosicki w rozmowie z portalem Meczyki.pl.

Sławomir Peszko wziął w obronę czterech odesłanych zawodników kadry U-17. "Daję drugą szansę"

Podobną opinię do Grosickiego wyraził Sławomir Peszko, który po zakończeniu kariery piłkarskiej został trenerem Wieczystej Kraków. Na antenie Kanału Sportowego został zapytany, jak sam postąpiłby na miejscu Marcina Włodarskiego.

- Na początku chcę powiedzieć, że jest mi przykro, że zostali tak mocno potraktowani i zlinczowani media. Naprawdę, aż nie do wiary. Tak po piłkarsku, ludzku, szkoda mi ich i ich rodzin. Skoro grali w tej reprezentacji, to jakoś sobie na to zasłużyli - rozpoczął swoją odpowiedź Peszko.

- Tu nie ma dobrego rozwiązania, ale ja bym ich zostawił, żeby mieli szansę odkupić się drużynie, żeby pomóc w meczach. Polska odpadnie, to będzie na nich. Polska coś wygra, to będzie, że odeszło to zło, że Polska grała lepiej bez nich. Ja daję drugą szansę i zostawiłbym ich przy sobie. Najgorsze, że to były mistrzostwa świata - dodał.

- Chciałbym, żeby mieli szansę naprawić ten błąd. Żeby ich nie skreślić, nie schować do kosza. Ja wiem, że to była reprezentacja, że mają 17 lat. Też jeździliśmy na zgrupowania, mistrzostwa Europy czy świata. Siedziało się po meczach w hotelu i różne rzeczy analizowaliśmy przy piwie, winie. Nikt nigdzie nie wychodził na miasto - podkreślił Peszko. Wyraził także chęć trenowania młodych zawodników.

- Ja całą czwórkę przyjąłbym do Wieczystej, żeby ich odbudować, żeby pokazać "panowie, nie tędy droga. Kto, jak kto, ale ja też popełniałem mnóstwo błędów podobnych jak wy, ale wiem, że wasza droga, to musi być droga piłkarska" i tak ich trzeba ukieronkować - zakończył 44-krotny reprezentant Polski.

Reprezentacja Polski U-17 potrzebuje cudu, żeby grać dalej na mistrzostwach świata

Biało-Czerwoni w meczu otwarciu mundialu w Indonezji przegrali 0:1 z Japonią, a w drugim nie mieli szans z Senegalem, z którym polegli 1:4. Dalej mają jednak szanse na awans do kolejnej rundy. Żeby tak się stało, to nie dość, że muszą wygrać wysoko z Argentyńczykami, to jeszcze będą musieli liczyć na zwycięstwo Senegalu z Japonią. Wówczas trzy drużyny będą miały po trzy punkty i o awansie zadecyduje bilans bramkowy. Mecz z Argentyną zostanie rozegrany w piątek 17 listopada na godzinę 10:00.