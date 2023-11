Polski talent opowiedział o Sousie. Opisał go jednym słowem

Latem tego roku Mateusz Łęgowski przeniósł się z Pogoni Szczecin do Salernitany. Utalentowany pomocnik może liczyć na regularną grę w nowym klubie, choć nie zawsze wychodzi w pierwszym składzie. Do tej pory rozegrał 12 meczów, w których zaliczył jedną asystę. Na boisku przebywał 530 minut.

Mateusz Łęgowski opowiedział o pracy z Paulo Sousą

Łęgowski miał okazję pracować razem z Paulo Sousą, czyli byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, który zrezygnował z pracy z kadrą pod koniec 2021 roku. Portugalczyk objął Salernitanę w lutym i niedawno został zwolniony z powodu rozczarowujących wyników. Były zawodnik Pogoni Szczecin opowiedział o pracy z Sousą i opisał, jakim jest człowiekiem.

- Chciał mnie ściągnąć do Salernitany. Jest to bardzo otwarta osoba, która chce pomagać w rozwoju indywidualnym. Dzięki temu w dłuższej perspektywie cały zespół się rozwija i idzie do przodu. W mojej opinii jest to bardzo dobry trener pod względem taktycznym i przygotowania zespołu pod względem intensywności pracy na boisku. Jest otwartą osobą, kładzie nacisk na to, żeby każdego dnia się rozwijać. Powiedziałbym też, że jest impulsywny - powiedział w rozmowie na kanale YouTube Meczyki.pl.

Łęgowski dobrze zna Probierza

Dzięki regularnym występom w klubie Łęgowski został powołany do reprezentacji Polski prowadzonej przez Michała Probierza. Zawodnik dobrze zna obecnego selekcjonera, ponieważ współpracowali już razem w młodzieżówce. W wywiadzie stwierdził, że trener okazał się inną osobą, niż myślał.

- Wydawało mi się, że jest specyficzną osobą. A perspektywa okazała się zupełnie inna i byłem bardzo zaskoczony, jak go poznałem. Ma bardzo dużą wiedzę, chce nam pomagać, dużo podpowiada i dużo rozmawia indydiwdualnie - dodał.

Reprezentację Polski czeka teraz bardzo ważne starcie. Już w piątek o 20:45 zmierzy się z Czechami w eliminacjach mistrzostw Europy. To kluczowy mecz w kontekście awansu na przyszłoroczny turniej. Następnie kadra zagra towarzysko z Łotwą. To spotkanie odbędzie się we wtorek.

Miejsce Sousy w Salernitanie zajął Filippo Inzaghi. Obecnie ekipa Łęgowskiego nadal spisuje się bardzo słabo. Po 12 kolejkach zajmuje 20., czyli ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie pięciu punktów.