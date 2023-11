Alarm w czeskiej kadrze przed meczem z Polską. "Zagubiony"

Reprezentacja Polski bardzo rozczarowuje podczas trwających eliminacji mistrzostw Europy. Ma za sobą między innymi remis i porażkę z Mołdawią. Z tego powodu zajmuje trzecie miejsce i bardzo poważnie grozi jej brak bezpośredniego awansu na przyszłoroczny turniej.

Czesi mają problemy przed meczem z Polską

Już w piątek polską kadrę czeka bardzo ważne spotkanie. Tego dnia o godzinie 20:45 zmierzy się z Czechami. Najbliżsi rywale Polaków są na drugim miejscu i wyprzedzają ich o punkt, ale mają jeden mecz rozegrany mniej. Drużyna Probierza musi zatem koniecznie pokonać Czechów i mieć nadzieję, że stracą punkty w meczu z Mołdawią. Okazuje się, że zwycięstwo w nadchodzącym spotkaniu jest jak najbardziej realne, ponieważ nasi sąsiedzi również borykają się z licznymi problemami.

- Jeśli ktoś twierdzi, że Polska znajduje się w wielkim kryzysie, to my możemy niemal to samo powiedzieć o naszej drużynie. Nie powiedziałbym, że zespół jest słaby, mamy kilku dobrych, utalentowanych zawodników, ale w tej chwili drużyna po prostu nie jest w stanie pokazać dobrego futbolu i nie ma zbyt wiele powodów do dumy - powiedział dziennikarz "MF Dnes" David Cermak w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Czesi w trwających eliminacjach przegrali już z Albanią i zremisowali z Mołdawią.

Dziennikarz dodał, że największym problemem kadry jest selekcjoner Jaroslav Silhavy. - Kiedy Silhavy siedzi na ławce rezerwowych, wielu fanów nie widzi z nim świetlanej przyszłości, ponieważ czasami wydaje się on zagubiony - kontynuował.

Następnie stwierdził, że najgorzej obsadzoną formacją w kadrze jest pomoc. - Być może największym problemem dotyczącym personaliów jest brak dobrze wyszkolonego technicznie zawodnika w środku pola. Bez Baraka mamy tylko jednego naprawdę utalentowanego zawodnika Vaclava Cernego. Pozostali są pracowici, ale brakuje im kreatywności - zakończył.

Po meczu z Czechami reprezentację Polski czeka jeszcze towarzyskie starcie z Łotwą. Zaplanowane jest na wtorek.