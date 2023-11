Afera alkoholowa w kadrze U-17. Grosicki napisał specjalną wiadomość

Tuż przed mistrzostwami świata U-17 w polskiej kadrze wybuchała afera alkoholowa. Podczas ostatniego obchodu po hotelu selekcjoner Marcin Włodarski odkrył, że dwa pokoje są puste. Szybko okazało się, że czterech piłkarzy wymknęło się i trafiło do baru, gdzie lał się alkohol. Włodarski odesłał ich do domu, a PZPN zaczął sprawdzać, czy ukaranych zawodników można jeszcze zastąpić. FIFA była nieugięta. Odesłała Polaków do przepisów, z których jasno wynika, że zawodnika można wymienić tylko w przypadku kontuzji lub choroby. Młodzi piłkarze zostali ukarani, ale nie wszyscy są zwolennikami mocnej krytyki, jaka spotkała nastolatków.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaka jest różnica między Championship a Premier League? Bednarek porównuje

- Analizowałem ten temat. Jeden z chłopaków to syn mojego kolegi, z którym grałem kiedyś w Pogoni. Napisałem do niego wiadomość, że chłopak potrzebuje wsparcia. Kariera jest przed nim. Ci chłopcy muszą wyciągnąć z tego lekcję na całe życie. Ja też kiedyś odmówiłem wyjazdu na turniej do Jordanii i przez to później nie pojechałem na mistrzostwa świata. Żałowałem tej decyzji. W głowie coś mi zaszumiło i wymyśliłem jakąś wymówkę, by nie jechać - skomentował całe zajście Kamil Grosicki w rozmowie z "Meczykami".

- Nie można skreślać tych chłopaków na początku ich kariery. Trzeba w nich wierzyć, dać im wsparcie, bo tego potrzebują. Muszą wiedzieć, że kibice kochają urwisów, ale urwisów, którzy na boisku pokazują jakość. Są w młodym wieku, buzują emocje. Nie znam ich osobiście, ale trzymam za nich kciuki, bo skoro byli w tej reprezentacji, to znaczy, że mają talent - dodał skrzydłowy reprezentacji Polski.

Reprezentacja Polski U-17 pod ścianą. Albo cud, albo powrót do domu

Do 1/8 finału mundialu awans wywalczą dwie najlepsze drużyny z grupy, a także cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc spośród wszystkich grup. Piłkarze Włodarskiego mają na koncie zero punktów i przed sobą bezpośredni mecz z Argentyną.

Tabela grupy D mistrzostw świata U-17:

Senegal - 6 pkt, bramki 6:2 Argentyna - 3 pkt, bramki 4:3 Japonia - 3 pkt, bramki 2:3 Polska - 0 pkt, bramki 1:5

Stracie Polski z Argentyną zaplanowano na piątek 17 listopada na godzinę 10:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.