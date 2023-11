Media: Oto plan Probierza na Czechy. Lewandowski dostanie wsparcie

Robert Lewandowski z powodu kontuzji opuścił pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza. Kadra bez większych problemów ograła Wyspy Owcze 2:0, ale po kiepskim meczu zremisowała też 1:1 z Mołdawią. W obu starciach brakowało skuteczności, którą mógłby zapewnić właśnie napastnik FC Barcelony. Na jego gole przed Czechami liczą zarówno kibice, jak i Michał Probierz. Selekcjoner chciałby stworzyć napastnikowi komfortowe warunki i zapewnić mu pomoc w formacji ofensywnej.

Michał Probierz ma plan na wsparcie Roberta Lewandowskiego. Drugi napastnik w ataku reprezentacji

Dorobek strzelecki kadry w eliminacjach Euro 2024 nie imponuje. Biało-Czerwoni w siedmiu meczach trafiali do siatki rywali dziewięć razy, a trzy razy piłkę w siatce umieszczał Robert Lewandowski. Ostatnie mecze napastnika w kadrze nie wyglądały najlepiej, więc Michał Probierz ma zamiar zapewnić mu wsparcie w ataku.

TVP Sport donosi, że tą pomocą ma być wystawienie drugiego napastnika na mecz z Czechami. Selekcjoner powołał również Karola Świderskiego i Adama Buksę, którzy na poprzednim zgrupowaniu zdobyli po jednej bramce. To jednak zawodnik Charlotte FC miał bardziej przekonać trenera i to on zostanie partnerem Lewandowskiego w meczu z Czechami. W odwodzie pozostanie Buksa.

Ostatni raz duet Lewandowski - Świderski zagrał razem od pierwszej minuty przeciwko Albanii w marcu 2023 roku. Polacy wygrali wtedy 1:0, a decydujące trafienie zanotował właśnie partner kapitana reprezentacji. W eliminacjach Euro 2024 Świderski ma na koncie dwa gole.

Świderski w ostatnich tygodniach nie grał, ponieważ rozgrywki MLS dla jego Charlotte FC zakończyły się 26 października. Napastnik w przerwie wrócił do Polski i trenował ze Śląskiem Wrocław. Starcie z Czechami będzie dla niego pierwszym meczem po 22-dniowej przerwie.

Mecz Polska - Czechy zaplanowano na piątek 17 listopada o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej ze spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl Live.