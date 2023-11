A jednak! Wielka sensacja w składzie Polaków. Probierz znów zaskakuje

Przed piątkowym spotkaniem z Czechami reprezentacja Polski ma za sobą trzy treningi, z których da się już wywnioskować pewne rzeczy. Choćby to, że trener Michał Probierz raczej nie zdecyduje się na zmianę ustawienia. Jego kadra nadal będzie grać w systemie z trójką obrońców i dwoma wahadłowymi, czyli tak jak wystąpiła w październiku przeciwko Wyspom Owczym (2:0) i Mołdawii (1:1).

Selekcjoner w ostatnich dniach podkreślał, że jego drużynie potrzebna jest stabilizacja. Fundament, na którym można wznosić kolejne fragmenty konstrukcji. Ale gdy w poniedziałek spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej otwierającej zgrupowanie, był rozdrażniony. Narzekał, że w procesie selekcji nie ma zbyt wielu skrzydłowych. Podkreślał po raz kolejny, że zależy mu, by w kadrze jak najwięcej zawodników występowało na tych samych pozycjach co w klubach.

- Jeździmy na obserwacje, spoglądamy, jak zawodnicy grają w klubach i w kadrze chcemy ich wykorzystywać w podobny sposób. Trudno nam zmienić ustawienie, jeżeli piłkarze nie grają na co dzień tak w klubach. Jeśli ktoś gra na kilku pozycjach, łatwiej mu się przestawić, ale nie ma zbyt wielu takich zawodników - rozkładał ręce Probierz i wskazywał, że dopiero w środę odbędzie pierwszy trening z udziałem wszystkich piłkarzy.

Reprezentacja Polski musiała zmienić plany

Odbył się, ale nie bez perturbacji. Boczne boisko Legii Warszawa, na którym zwykle trenują reprezentanci Polski, po obfitych opadach deszczu nie nadawało się w środę do użytku. Z tego względu kadra udała się do Legia Trening Center w Książenicach, gdzie trenowała za zamkniętymi drzwiami. To były długie zajęcia i faktycznie - w komplecie. Zespół skupił się przede wszystkim na ćwiczeniu stałych fragmentów gry. To znany obrazek z kadry, bo podobnie było miesiąc temu, gdy Probierz obejmował zespół i szykował go do październikowych meczów.

Selekcjoner najwyraźniej wyszedł z założenia, że wszystko trzeba zaczynać od podstaw. Wałkowanie stałych fragmentów ma jednak sens, jeśli popatrzymy na gole tracone przez Polaków w tych eliminacjach. Nie trzeba się cofać daleko, bo wystarczy sobie przypomnieć ostatni mecz z Mołdawią na Stadionie Narodowym. A konkretnie - 25. minutę, kiedy Ion Nicolaescu strzelił gola po rzucie rożnym. Po schemacie, który - jak po meczu powiedział Probierz - był dobrze znany reprezentacji Polski, a mimo to jego zespół nie ustrzegł się błędu.

Tego typu pomyłek w tych eliminacjach było więcej. Zaczęło się w marcu w Pradze, gdzie już w 1. minucie straciliśmy bramkę po długim wrzucie piłki z autu w nasze pole karne. To była też broń, z której we wrześniowym meczu na Stadionie Narodowym często korzystały Wyspy Owcze. Gola po rzucie rożnym w czerwcu strzeliła nam Mołdawia i mało wtedy brakowało, a w ten sposób zdobyłaby jeszcze jedną bramkę.

Polska - Czechy. Probierz szykuje zmiany w obronie

W piątek na Stadionie Narodowym, by w ogóle spróbować powalczyć o bezpośredni awans, Polska nie tylko nie powinna tracić goli, ale musi też je strzelać. W ataku powinniśmy zobaczyć duet napastników: Roberta Lewandowskiego i Karola Świderskiego. Kapitan reprezentacji Polski wraca do kadry po dwóch miesiącach przerwy, bo z poprzedniego zgrupowania wyeliminowała go kontuzja kostki.

Jeśli chodzi o defensywę, to nic nie wskazuje na to, że Probierz zdecyduje się na zmianę ustawienia. Ale to nie znaczy, że nie szykuje tam zmian. W dwóch poprzednich meczach trójkę stoperów tworzyli Tomasz Kędziora, Jakub Kiwior oraz debiutant i odkrycie Probierza z młodzieżówki - Patryk Peda. Teraz wszystko wskazuje na to, że z tej trójki - choć Kędziora i Peda są powołani - w podstawowym składzie miejsce na mecz z Czechami zachowa tylko Kiwior.

Obrońca Arsenalu, który od poprzedniego zgrupowania w klubie rozegrał tylko 187 minut, zagra w ustawieniu z wracającymi do kadry Janem Bednarkiem i Pawłem Bochniewiczem. Szczególnie to drugie nazwisko jest wielką niespodzianką, bo Bochniewicz uzbierał w kadrze ledwie dwa występy - ostatni raz na zgrupowaniu reprezentacji Polski pojawił się trzy lata temu, kiedy selekcjonerem był jeszcze Jerzy Brzęczek.

Reprezentacja Polski pod ścianą

Bochniewicz - w przeciwieństwie do Kiwiora - regularnie występuje w Heerenveen, gdzie od początku sezonu uzbierał blisko tysiąc minut. Jego atutem są też dobre warunki fizyczne, bo mierzący 194 centymetry wzrostu obrońca z pewnością przyda się w starciu z Czechami, którzy mają w składzie takich piłkarzy jak Tomas Cvancara (190 cm), Tomas Soucek (192 cm) czy powołany po raz pierwszy do kadry Tomas Chory (199 cm).

Sztab kadry doskonale zdaje sobie sprawę z atutów rywali, dlatego wszystko wskazuje, że do składu wróci także mierzący 190 cm wzrostu Bednarek, którego Probierz nie powołał na poprzednie zgrupowanie. - Miesiąc temu byłem rozczarowany i smutny. Bolało. Ale zrobiłem rachunek sumienia i wiedziałem, że muszę zrobić wszystko, by znowu dostać powołanie. Ciężko trenowałem, grałem jak najlepiej, pracowałem nad wieloma aspektami, żeby być gotowy. No i cieszę się, że znowu tutaj jestem. W piątek czeka nas bardzo ważny mecz. Myślę, że będziemy do niego optymalnie przygotowani - podkreślił Bednarek, którego atutem też jest to, że w walczącym o awans do Premier League Souhampton również gra regularnie.

W ostatnich dniach wszyscy w kadrze zapewniają, że zdają sobie sprawę z wagi piątkowego meczu, ale sytuacja i tak jest trudna. Polska może stracić szanse na bezpośredni awans, zanim jeszcze piłkarze Probierza wybiegną na boisko. Stanie się tak, jeśli Mołdawia, która swój mecz zacznie o 18, pokona w Tiranie pierwszą w tabeli grupy E Albanię. Przy takim scenariuszu wynik naszego spotkania nie będzie miał już znaczenia - o awans na przyszłoroczne Euro będziemy musieli walczyć w marcowych barażach. Początek meczu Polska - Czechy w piątek o 20.45.

Co musi się stać, żeby Polska awansowała na Euro 2024?

Wariant 1:

Polska wygra z Czechami

Czechy przegrają z Mołdawią

Mołdawia przegra z Albanią

Wariant 2: