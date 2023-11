Został odstawiony od reprezentacji. Zdradził, co usłyszał od Probierza przez telefon

Rola rezerwowego, granie po kilka lub kilkanaście minut - to rzeczywistość Jakuba Kamińskiego w tym sezonie w barwach VfL Wolfsburg. Polski skrzydłowy poprzednie rozgrywki kończył jako podstawowy zawodnik niemieckiego zespołu, a w tym ma problem z regularną grą, nie mówiąc o bramkach czy asystach. To sprawiło, że nie otrzymał od Michała Probierza powołania na listopadowe mecze reprezentacji Polski. Zamiast tego Kamiński stawił się na zgrupowaniu kadry U-21.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz "Chrystusem" polskich trenerów. Cierpi

Jakub Kamiński chce się odbudować w kadrze U-21. "To też reprezentacja Polski"

Jednak sam zawodnik nie jest rozczarowany tą decyzją, o czym powiedział w rozmowie z portalem Łączy nas Piłka. - Oczywiście, moje ambicje są takie, żeby być z pierwszą reprezentacją, żeby jej pomagać, ale tym razem decyzja była inna. Zadzwonił do mnie trener Michał Probierz, rozmawialiśmy na ten temat. Moja sytuacja w klubie nie jest teraz najlepsza, gram mało minut, stąd decyzja, żeby pomóc kadrze U-21 - przekazał zawodnik.

- Selekcjoner powiedział, że w obecnej sytuacji mógłbym wejść na 10-15 minut. Wiadomo, że mógłbym coś dać w tym czasie reprezentacji, ale pewność siebie, gdy się nie gra, jest niska i warto ją sobie podbudować i pomóc w kadrze U-21, która nie gra o nic, lecz walczy o mistrzostwa Europy i to w bardzo fajnych meczach. To żadna ujma, to też reprezentacja Polski, drużyna, którą trzeba godnie reprezentować. Jest orzeł na piersi i jestem dumny, że mogę tę koszulkę nosić. Przychodzę pomóc i mam nadzieję, że to zrobię - dodawał zawodnik Wolfsburga.

Kamiński dotychczas wystąpił w 12 meczach kadry U-21, w których strzelił trzy bramki i zanotował cztery asysty. W najbliższych dniach wraz z młodzieżową reprezentacją zagra z Izraelem (piątek 17 listopada) i Niemcami (wtorek 21 listopada). W dorosłej reprezentacji wystąpił w 14 meczach, w których zdobył bramkę. Ostatni raz wystąpił w niej w zremisowanym 1:1 meczu z Mołdawią, przeciwko której rozegrał 19 minut.