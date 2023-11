Po krótkiej przerwie spowodowanej kontuzją Robert Lewandowski wrócił na zgrupowanie reprezentacji Polski, na którym kadra zagra z Czechami (17.11) w eliminacjach do Euro 2024, a także zmierzy się w sparingu z Łotwą (21.11). - Ta forma Lewandowskiego chyba już ucieka. Taka jest kolej rzeczy. Coś się kończy. Nie da się utrzymać formy na takim poziomie przez całe życie - mówił w programie Sport.pl LIVE Marcin Broniszewski, trener piłkarski. Czy Lewandowski jest odpowiednim liderem dla zespołu prowadzonego przez Michała Probierza?

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Bednarek zareagował na brak powołania. "Był ból i smutek"

Były psycholog kadry mówi o Lewandowskim. "Trzeba innego zestawu, jeśli chodzi o lidera"

Damian Salwin, były psycholog reprezentacji Polski za kadencji Jerzego Brzęczka, rozmawiał z portalem weszlo.com. Postanowił on nawiązać do wrześniowego wywiadu Lewandowskiego i odniósł się do tego, czy obecny kapitan kadry nadaje się na lidera. - Ja u Roberta nie widziałem czegoś takiego, co dawałoby mu możliwości do wpływania na procesy grupowe na boisku i poza nim. Jeśli chodzi o lidera i kapitana, trzeba innego zestawu umiejętności, niż Robert posiada. A co do wywiadu, to nie wiem, co nim chciał osiągnąć i nie mówię tego w tonie negatywnym - powiedział.

- Przygotowując się do pracy z Robertem, wykorzystywałem moje doświadczenia z rozmów z Guy Rouxem czy Gerardem Houllierem. Rozmawiałem z nimi o tym, w jaki sposób radzili sobie odpowiednio z Erikiem Cantoną i Davidem Ginolą. Z trenerów klubowych Jupp Heynckess najbardziej rozumiał Roberta. Na pewno jednak nikogo nie można wkładać w buty lidera na siłę. A taką rolę lidera przyjmował trener Brzęczek. Co to znaczy? Interes zespołu stawiał zawsze ponad własne ego - dodaje Salwin, który został odsunięty od kadry pod koniec 2020 roku pod naciskiem ówczesnego prezesa PZPN, Zbigniewa Bońka.

Psycholog odniósł się też do współpracy z Brzęczkiem, która trwała w latach 2018-2020. - Jego wpływ był duży. To najważniejszy członek sztabu szkoleniowego i osoba, która ma ogromne możliwości do wpływania na stany przedstartowe i postartowe. Nasz model pracy za kadencji trenera Brzęczka zakładał, że spotkania ze mną nie są obowiązkowe. Nikogo na nic nie namawiałem. Do pracy nad przygotowaniem mentalnym trzeba woli dwóch stron. Inaczej to nie ma sensu. Trener chciał ściągać z zespołu presję wytwarzaną przez media i kibiców. To był zamierzony proces - podsumował.

Z wywiadu wynika również, że Salwin obecnie współpracuje z niektórymi zawodnikami kadry U-21 czy pierwszej reprezentacji. Psycholog później pracował wspólnie z Brzęczkiem w Wiśle Kraków od lutego do października 2022 roku.