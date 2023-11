Lato przejechał się po reprezentantach Polski. "Wygląda to komicznie"

10 - tyle punktów po siedmiu rozegranych meczach zgromadziła reprezentacja Polski w grupie E eliminacji do mistrzostw Europy. Podczas październikowych spotkań zespół Michała Probierza wygrał 2:0 z Wyspami Owczymi, po czym zremisował 1:1 z Mołdawią, znacząco oddalając się od bezpośredniego awansu na przyszłoroczny turniej.

Teraz kadrę czeka ostatnie starcie w eliminacjach, w którym zmierzy się z Czechami. Przypomnijmy, w pierwszym meczu pomiędzy zespołami rozgrywanym w marcu tego roku nasi rywale prowadzili 2:0 zaledwie po trzech minutach od rozpoczęcia gry. Było to pierwsze spotkanie w kadencji Fernando Santosa, którego Cezary Kulesza zwolnił we wrześniu. Od tamtej pory wszystko zaczęło się sypać. Blamaż w Kiszyniowie (2:3), porażka w arcyważnym meczu z Albanią (0:2) oraz wspomniany remis z Mołdawią (1:1).

Kilka dni przed meczem z Czechami głos ws. piłkarzy reprezentacji Polski zabrał Grzegorz Lato. Były prezes PZPN oraz 100-krotny kadrowicz przyznał, że nie widzi w obecnych reprezentantach chęci do gry w narodowych barwach. - Odnoszę wrażenie, że dzisiaj piłkarze przyjeżdżają na kadrę tylko po to, żeby zaliczyć występ i wracać do klubów. Nie wiem, czy jest tam miejsce na jakieś nawiązywanie relacji, rozmowy, koleżeństwo. Czasami widzę, jak nasi niektórzy kadrowicze wychodzą z autokaru, ze słuchawkami na uszach i mijają dzieciaki czekające na autograf. Wygląda to komicznie - przyznał Lato w rozmowie z TVP Sport.

- Przecież to również przez podpisanie kartki zyskujesz sympatię, tworzysz swoją popularność. Niestety często odnoszę wrażenie, że idzie wielki pan reprezentant. Tylko wtedy trzeba postawić pytanie: co on z tą reprezentacją wygrał? Mistrzostwo innego kraju czy puchar zdobyty z zagraniczną drużyną nie jest sukcesem polskiej piłki - dodał.

Następnie 73-latek stwierdził, że powoływanie zawodników, którzy nie grają w klubach, jest niedopuszczalne, a za remis z Mołdawią nie należy winić Probierza. Nowy selekcjoner miał zaledwie kilka treningów, a w tak krótkim czasie nie da się przebudować drużyny. Czy jeśli reprezentacja Polski nie awansuje na mistrzostwa Europy, to należy zwolnić Michała Probierza? W tej kwestii Grzegorz Lato ma klarowną opinię. - W żadnym wypadku. Media apelowały o kredyt zaufania, gdy kadrę przejmowali zagraniczni trenerzy. Sami szkoleniowcy również twierdzili, że potrzebują więcej czasu. Nie widzę więc powodów, by teraz nie zaufać Probierzowi - przyznał legendarny napastnik.

Na koniec Lato ocenił szanse naszej kadry w piątkowym meczu z Czechami. - Jest źle, bo Czesi nam nie leżą. Ostatnio pokonali nas na początku tych eliminacji, a wcześniej wygrali z nami na Euro 2012. Mamy problem, bo jeśli chcemy awansować bezpośrednio, musimy wygrać i liczyć na potknięcie Czechów w ostatnim meczu - powiedział. Początek spotkania Polska - Czechy w piątek 17 listopada o godz. 20:45.

Co musi się stać, żeby Polska awansowała na Euro 2024?

Wariant 1:

Polska wygra z Czechami;

Czechy przegrają z Mołdawią;

Mołdawia przegra z Albanią.

Wariant 2: