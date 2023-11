Wow! Tak Sebastian Mila strzela na treningu kadry. Bułka bez szans [WIDEO]

Jedną z pierwszych decyzji Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski było postawienie na Sebastiana Milę w roli członka sztabu. Po zakończeniu kariery w 2018 r. Mila był ekspertem telewizyjnym, ale zaczął też szkolić się na trenera. Kibice jednak głównie kojarzą go z reprezentacji Polski, gdzie zagrał 38 razy, a jego najbardziej niezapomnianym momentem był gol na 2:0 z Niemcami w 2014 r..

Mila nigdy nie był typem szybkościowca. Imponował przede wszystkim dokładnymi podaniami, wizją gry i strzałami z dystansu. To właśnie on był autorem pięknego trafienia w meczu Groclinu z Manchesterem City w Pucharze UEFA. I choć Mila ma już 41 lat, to nadal potrafi precyzyjnie huknąć z dystansu, co właśnie potwierdził na treningu reprezentacji Polski.

Mila popisał się pięknym strzałem z lewej nogi z około 18. metra. Marcin Bułka musiał wyciągać piłkę z siatki.

A przecież mówimy o czołowym bramkarzu Ligue 1, który w 12 spotkaniach ligowych OGG Nice aż dziewięć razy zachował czyste konto, a skapitulował zaledwie cztery razy.

Polska wciąż marzy o Euro

Piłkarze na zgrupowaniu zjawili się w poniedziałek i mają za sobą dwa treningi pod okiem Michała Probierza i jego sztabu. Już w piątek 17 listopada reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz w eliminacjach Euro 2024 z Czechami na Stadionie Narodowym w Warszawie. Cztery dni później kadra zagra z Łotwą o tej samej godzinie, także na Stadionie Narodowym.

Co musi się stać, żeby Polska awansowała na Euro 2024?

Wariant 1:

Polska wygra z Czechami;

Czechy przegrają z Mołdawią;

Mołdawia przegra z Albanią.

Wariant 2: