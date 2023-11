Reprezentacja Polski pod ścianą. Muszą dokonać cudu, albo jadą do domu

4:1 dla Senegalu takim wynikiem zakończyło się drugie grupowe starcie reprezentacji Polski na mundialu. "Boleśnie weryfikowane są nasze nadzieje na mistrzostwach świata U17 w Indonezji. Po porażce 0:1 na inauguracje z Japonią reprezentacja Polski zmierzyła się z Senegalem. Ten rywal jeszcze bardziej obnażył braki naszej drużyny, a w dodatku sami sprezentowaliśmy im gola" - pisał dziennikarz Sport.pl Filip Modrzejewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz "Chrystusem" polskich trenerów. Cierpi

Reprezentacja Polski w katastrofalnej sytuacji. Awans będzie graniczył z cudem

We wtorek o godzinie 13:00 rozpoczęło się spotkanie Japonii z Argentyną, które miało duże znaczenie w kontekście sytuacji Polaków w grupie. Górą w tym starciu był zespół z Ameryki Południowej, który wygrał ostatecznie 3:1. To oznacza, że Biało-Czerwoni wciąż mają szansę na wyjście z grupy, choć aby tak się stało to nie dość, że muszą wygrać wysoko z Argentyńczykami, to jeszcze będą musieli liczyć na zwycięstwo Senegalu z Japonią. Wówczas trzy drużyny będą miały po trzy punkty i o awansie zadecyduje bilans bramkowy.

Przypomnijmy, że do 1/8 finału mundialu awans wywalczą dwie najlepsze drużyny z grupy, a także cztery najlepsze zespoły z trzecich miejsc spośród wszystkich grup. Piłkarze Marcina Włodarskiego mają na koncie zero punktów i przed sobą bezpośredni mecz z Argentyną.

Tabela grupy D mistrzostw świata U-17:

Senegal - 6 pkt, bramki 6:2 Argentyna - 3 pkt, bramki 4:3 Japonia - 3 pkt, bramki 2:3 Polska - 0 pkt, bramki 1:5

Stracie Polski z Argentyną zaplanowano na piątek 17 listopada na godzinę 10:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.