Tego jeszcze nie było. Będą się modlić za reprezentację Polski

Reprezentacja Polski ma już tylko iluzoryczne szanse na bezpośredni awans na Euro 2024. Kompromitujące porażka oraz remis z Mołdawią sprawiły, że Biało-Czerwoni muszą w piątek 17 listopada liczyć na pokonanie reprezentacji Czech oraz na to, że nasi południowi sąsiedzi nie wygrają w swoim ostatnim meczu z Mołdawią. A i to przy założeniu, że zdobędą maksymalnie trzy punkty w rywalizacji z Czechami i Albanią.

W Katowicach będą modlić się za reprezentację Polski

Powyższy scenariusz wydaję się wręcz misją niemożliwą do zrealizowania, ale, cytując klasyka: "jak trwoga, to do Boga!". Z takiego założenia wyszli duchowni z Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach, na której to stronie internetowej możemy przeczytać, że w środę 15 listopada o 6:30 odbędzie się specjalna Msza święta.

"6:30 Msza św. w int. szczęśliwego zakończenia eliminacji mistrzostw Europy przez reprezentację Polski" - czytamy w porządku nabożeństw archikatedry na jutrzejszy dzień. Patrząc na formę naszej kadry w kończących się eliminacjach, to najlepszym scenariuszem byłaby wygrana z Czechami i budowanie formy na najprawdopodobniej baraże do przyszłorocznego turnieju.

- Wydaje mi się, że zasługuję na trochę zaufania. Tym bardziej że pracuję tutaj dopiero od siedmiu tygodni. Nie jestem cudotwórcą, ale codziennie patrzę w lustro i widzę człowieka, który ma szanse jeszcze uratować te eliminacje. Dlatego proszę was o więcej cierpliwości - tak na poniedziałkowej konferencji prasowej wypowiadał się Michał Probierz. Pewna weryfikacja tych słów nastąpi już o godzinie 20:45 w piątek 17 listopada, gdy Polska zagra z Czechami. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.