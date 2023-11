Kibice patrzyli na niebo: "Nadchodzi koniec świata!". Zespoły z Afryki są pułapką

Zobacz wideo

Kolejny raz znad odległej i tropikalnej Indonezji zapachniało nam zbliżającym się sezonem Pucharu Świata w skokach narciarskich. W Bandung znów było niczym w Kuusamo: nerwowa obserwacja nieba, przerwa w zawodach, długie oczekiwanie tłumaczone troską o zdrowie zawodników, niepokój telewizji, jakimi materiałami wypełnić w tym czasie antenę i wreszcie wyczekany powrót. W pierwszym meczu Polaków z Japonią nad stadionem przeszła ulewa, a mecz został wstrzymany na kilkanaście minut. We wtorek z Senegalem zanim jeszcze spadła pierwsza kropla, piłkarze obu drużyn byli już w szatni, a przerwa trwała przeszło pół godziny. Gdy tylko sędziowie i delegaci FIFA zobaczyli ciemnogranatowe i coraz częściej błyskające się niebo, postanowili zadziałać prewencyjnie. A kto był na miejscu, ten się nie dziwił. - Nadciąga koniec świata - stwierdził Maciej Chorążyk, obecny w Bandung szef skautingu zagranicznego PZPN.

Niechybnie nadciągał też koniec szans reprezentacji Polski na wyjście z mundialowej grupy. Po porażce z Japonią (0:1) w meczu z Senegalem potrzebne było zwycięstwo, a przynajmniej punkt, tymczasem Polacy tuż przed zejściem do szatni stracili gola na 0:2. Pech? W żadnym razie, Senegalczycy po drodze obili jeszcze słupek i mieli przynajmniej dwie dogodne okazje. Nad Polakami dominowali fizycznie, ale jednocześnie bardzo dobrze operowali piłką i ani odrobinę nie odstawali w wyszkoleniu technicznym. Słowem: ich prowadzenie było w pełni zasłużone.

Nieplanowana przerwa wiele jednak zmieniła. Polacy ruszyli do ataku - najpierw Jakub Krzyżanowski świetnie dograł, a Karol Borys groźnie uderzył. Chwilę później Polska szturmowała na bramkę siedmioma piłkarzami, a w centrum znów był Borys, który sprytnie dryblował w polu karnym. Piłkarze Marcina Włodarskiego mieli też rzut wolny tuż sprzed pola karnego i zablokowany strzał Igora Brzyskiego. Jeśli coś miało dodać im wiary i natchnąć ich na drugą połowę, to właśnie postawa w dogrywanej końcówce pierwszej połowy.

Wpadamy w pułapkę. Senegal ma imponującego piętnastolatka

Na młodzieżowe turnieje często patrzymy przez pryzmat dorosłych reprezentacji. Przyjmujemy, że zespoły, które są silne w seniorskim futbolu, dominują też w juniorach. By nie wychodzić poza polską grupę: wielu kibiców obawiało się przede wszystkim starcia z Argentyną, a punktów śmielej szukało w meczach z Japonią i Senegalem. Ale to pułapka, co najlepiej widać właśnie po afrykańskich drużynach. Dotychczas odbyło się osiemnaście mundiali do lat 17 i aż w siedmiu mistrzem zostawały zespoły z tego kontynentu - pięć razy Nigeria, dwa razy Ghana. Na podium turnieje kończyły też reprezentacje Mali, Wybrzeża Kości Słoniowej i Burkiny Faso. Tylko sześć razy w historii afrykańskie drużyny kończyły mistrzostwa bez medalu. Dla porównania - mistrzostwa świata w tej kategorii nigdy nie zdobyły natomiast Argentyna, Hiszpania, Niemcy czy kojarzone z wysokim poziomem szkolenia Holandia, Belgia czy Portugalia.

Piłkarze z Afryki wcześniej dojrzewają. Mając siedemnaście lat, często wyglądają już na ukształtowanych fizycznie, a w futbolu, w którym zaawansowanie taktyczne wciąż nie jest najwyższe, odgrywa to kluczową rolę. Dopiero w seniorskim futbolu szanse przechylają się na korzyść Europejczyków: dorastają fizycznie i łatwiej rozpędzić im kariery, gdy nie napotykają tylu barier gospodarczych, materialnych czy politycznych, co ich rówieśnicy z Afryki. Od początku są w uprzywilejowanej pozycji, bo dorastają w środku systemu - akademii i klubów - do którego piłkarze z Afryki chcą się dostać. Wielu nie ma na to szans.

Świadomy tego wszystkiego selekcjoner Marcin Włodarski jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw widział w Senegalu najbardziej wymagającego rywala. - Jego piłkarze są bardzo dobrzy pod względem fizycznym. Często posługują się długimi podaniami i dośrodkowaniami w pole karne, gdzie korzystają ze swojego wzrostu. My, jak wiemy, nie jesteśmy wyrośniętą kadrą - wyjaśniał. A skoro wspominał o tym w wywiadach, to z pewnością uczulał na takie zagrania także piłkarzy. Ale i tak nie dali rady się temu przeciwstawić.

Pierwszy gol padł po długim podaniu od środkowego obrońcy do mającego 180 cm wzrostu Mamadou Gninga, który zgrał głową do Yayi Dieme. Skrzydłowy łatwo ograł z boku boiska Michała Gurgula i dośrodkował do Idrissy Gueye, który uciekł polskim obrońcom i z bliska wbił piłkę do bramki. Drugi gol był niemal kopią pierwszego - znów Senegalczycy bezpośrednim podaniem dostarczyli piłkę Dieme, a on znów bez trudu przygotował piłkę do dośrodkowania. Tym razem w polu karnym piłkę do bramki nieszczęśliwie wbił Dominik Szala, za którego plecami i tak czyhał już Amara Diouf - najbardziej obiecujący senegalski zawodnik, który, mimo że w czerwcu skończył 15 lat, zdążył już zadebiutować w seniorskiej reprezentacji.

Diouf miesiąc temu rozegrał 20 minut przeciwko Rwandzie w kwalifikacjach Pucharu Narodów Afryki, a Senegalczycy jeszcze odważniej zaczęli wróżyć mu karierę na miarę Sadio Mane. Trenuje w tej samej akademii - Génération Foot i piorunująco szybko się rozwija. Zanim został najmłodszym reprezentantem w historii, strzelił pięć goli w mistrzostwach Afryki U-17, bijąc rekord od lat należący do gwiazdy Napoli - Victora Osimhena. Mimo że w kadrze na mundial U-17 jest najmłodszy, to gra z "dziesiątką" i opaską kapitańską na ramieniu, a większość ofensywnych akcji przechodzi przez niego. Już teraz ma być po słowie z FC Metz, czyli klubem, do którego z Senegalu w 2012 roku przechodził też Mane. Diouf presji się nie boi, chętnie te porównania jeszcze podsyca. Zapewnia, że uwielbia Mane i chce iść jego śladami. W meczu z Argentyną, który Senegal wygrał 2:1, strzelił dwa gole. Polacy uważnie go pilnowali - Szala nie odstępował go na krok, a najczęściej do pomocy miał jeszcze Maksymiliana Sznaucnera lub Krzysztofa Kolanko. Diouf gola nie strzelił, nie zrobił też wielkiego wrażenia, ale w tym czasie błyszczeli inni.

W Senegalu wyrastają kolejne profesjonalne akademie. Europa zaczyna wyciskać potencjał

Choćby Idrissa Gueye, który w drugiej połowie strzelił dwa gole i skompletował hat-tricka. Owszem, dobrze prezentował się pod względem fizycznym, ale to była tylko jedna z jego wielu zalet. Tylko jednego z trzech goli strzelił głową, dwa pozostałe wykończył dzięki sprytowi w polu karnym. I podobnie można mówić o całej senegalskiej drużynie: fizyczność - szybkość, siła i wytrzymałość - jest jej fundamentem, ale wielu piłkarzy - choćby Dieme, Toure czy Diallo - wyróżnia się wyszkoleniem technicznym. Senegalczycy wygrywali w bocznych strefach boiska większość pojedynków z Polakami. Chętnie dryblowali, potrafili nabierać ich na zwody, nie mieli problemu z kontrolowaniem piłki, wymienili podobną liczbę podań, jak lubiący grać piłką Polacy (337 vs 345). To tym bardziej imponujące, że Senegalczycy mają najmłodszą - obok Nowej Kaledonii - kadrę. Na mundial zabrali dwóch zawodników urodzonych w 2008 r. i sześciu w 2007 r., czyli rok i dwa lata młodszych od zawodników powołanych przez Włodarskiego.

W Senegalu kwitnie szkolenie dzieci i młodzieży. Wyrastają kolejne profesjonalne akademie, które najczęściej współpracują i korzystające z wiedzy czołowych klubów. Europa zaczyna wyciskać drzemiący w tym kraju - i w całym kontynencie - potencjał, a rozwój szkolenia w tym kraju doskonale widać po kadrze U-17. Senegalczycy dominowali nie tylko fizycznie. Byli też bardzo dobrze przygotowani taktycznie, solidni w tyłach i kreatywni z przodu. Byli drużyną, a nie zlepkiem indywidualności, dzięki czemu narzucili Polakom swój styl gry i nie pozwolili rozegrać tego meczu tak, jak drużyna Włodarskiego lubi. Mało było w grze reprezentacji Polski elementów stale obecnych podczas mistrzostw Europy, na których zdobyła brązowy medal: chęci dryblingu, kreatywnych zagrań i nieustannego pressingu. W tak aktywnej, odważnej i ofensywnej gola z pewnością przeszkadzał klimat, uszczuplona kadra, ale też świetnie przygotowany rywal. Dwa zrywy zaraz po przerwach - związanej z pogodą i zaplanowanej między połowami - nie wystarczyły, by nawiązać równorzędną walkę. Można żałować prostych strat na własnej połowie, niewykorzystanych sytuacji pod koniec pierwszej połowy i tego, że honorowy gol Marcela Reguły z 66. minuty nie okazał się wystarczającym impulsem. Już trzy minuty później Senegalczycy znów podwyższyli prowadzenia, strzelając na 4-1. To porażka, którą da się przełknąć odrobinę łatwiej niż z Japonią. Rywal był poza zasięgiem.

Reprezentacji Polski U-17 Marcina Włodarskiego pierwszy raz zdarzyło się przegrać dwa mecze z rzędu, co niemal pozbawia ją szans na wyjście z grupy. Tabela dla zespołów z trzech miejsc, patrząc na wyniki w innych grupach, też nie daje bowiem większych nadziei. Zostaje zatem mecz z Argentyną (17 listopada) – ostatnia okazja do zebrania doświadczenia. Na młodzieżowych mistrzostwach sukces można osiągnąć nie tylko zdobywając medal, ale też wyciągając wnioski na resztę kariery.