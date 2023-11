Fatalna sytuacja Polaków na MŚ. Oto tabela mistrzostw świata

Na rozpoczęcie mistrzostw świata reprezentacja Polski U17 przegrała 0:1 z Japonią i w meczu z Senegalem liczyła na pierwszą wygraną oraz awans w tabeli grupy D. Drugie starcie mundialu nie poszło jednak po myśli Polaków i skomplikowało ich szanse na awans do fazy pucharowej. Wyjście z grupy stało się prawie niemożliwe.

REKLAMA

Zobacz wideo

Polacy powoli żegnają się z mistrzostwami świata U17. Trudna sytuacja po blamażu z Senegalem

Biało-Czerwoni już po 30 minutach gry przegrywali 0:2 po trafieniu Idrissy Gueye oraz samobójczej bramce Dominika Szali. Później mecz przerwano z powodu opadów deszczu, a po wznowieniu gry Polska grała znacznie lepiej, ale nie była w stanie strzelić gola rywalom do przerwy.

Na początku drugiej połowy na 3:0 dla Senegalu podwyższył Gueye, a w 66. minucie gry jedynego gola dla Polaków zdobył Marcel Reguła. Chwilę później Gueye skompletował hattricka i ustalił wynik na 4:1 dla rywali. Dzięki wygranej Senegal awansował na pierwsze miejsce grupy D z kompletem punktów. Z kolei Polacy zajmują ostatnią, czwartą lokatę.

Tabela grupy D mistrzostw świata U17 po porażce Polski z Senegalem:

Senegal - 6 pkt, 2 mecze, bilans goli 6:2 Japonia - 3 pkt, 1 mecz, 1:0 Argentyna - 0 pkt, 1 mecz, bilans 1:2 Polska - 0 pkt, 2 mecze, 1:5

Druga porażka zabrała Biało-Czerwonym szansę na zajęcie miejsc 1-2, które gwarantują awans do fazy pucharowej mundialu w Indonezji. Nie oznacza to jednak, że drużyna trenera Marcina Włodarskiego nie ma już szans, by zagrać w 1/8 finału. Polacy wciąż mogą zająć trzecie miejsce w grupie i awansować z klasyfikacji najlepszych zespołów z trzecich miejsc. O kolejności w grupie decyduje bilans bramkowy.

Do tego jednak daleka droga. Argentyna musiałaby przegrać z Japonią, a w ostatnim meczu fazy grupowej Biało-Czerwoni musieliby ograć Argentyńczyków. Ponadto musieliby liczyć, że inne zespoły z trzecich miejsc w grupach nie uzyskają lepszego bilansu. Z trzecich lokat awansują cztery najlepsze drużyny.

Mecz Japonia - Argentyna rozpoczął się o godzinie 13, a starcie Polska - Argentyna zaplanowano na piątek 17 listopada o 10:00.

Tabela zespołów z trzecich miejsc grup na mistrzostwach świata U17: