Marcin Bułka rozchwytywany. Jasne stanowisko ws. transferu

Marcin Bułka przed sezonem stał się pierwszym bramkarzem OGC Nice i od początku gry w podstawowym składzie spisuje się kapitalnie. Golkiper w rozgrywkach Ligue 1 miał już dziewięć czystych kont w dwunastu meczach i tylko cztery razy musiał wyciągać piłkę z siatki.

REKLAMA

Zobacz wideo

Marcin Bułka bohaterem transferu? Reprezentant Polski zabrał głos

Były bramkarz PSG i Chelsea zachwyca kibiców i ekspertów, którzy szaleją na jego punkcie. Nic dziwnego, że zarówno pierwsi, jak i drudzy wróżą mu wielki transfer do znacznie lepszego klubu i to już w lecie 2024 roku. Jego dyspozycja powoduje plotki o potencjalnym transferze do lepszego klub, a 24-latek zabrał głos w tej sprawie.

- Skupiam się na teraźniejszości. Nie zastanawiam się, czy ktokolwiek mnie obserwuje, czy myśli o transferze. Sezon jest długi, wiele może się wydarzyć, a zawsze lepiej oceniać po całokształcie - powiedział 24-latek w rozmowie z TVP Sport.

Golkiper podchodzi do tematu transferu z dystansem, ale nie jest to efektem fałszywej skromności. Reprezentant Polski jest pewny siebie i doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej formy i kapitalnej postawy w OGC Nice.

- Mam na koncie siedem czystych kont z rzędu. Mam nadzieję, że to nie koniec tej passy i liczę, że uda się podwoić liczbę spotkań. Niech ta seria trwa w kolejnych meczach. To wielka rzecz. Takie statystyki cieszą. Mam satysfakcję z całokształtu, który przekłada się na dobrą grę i pozycję Nicei w tabeli - dodał Bułka.

W reprezentacji Marcin Bułka musi ustąpić w hierarchii Wojciechowi Szczęsnemu, który dla selekcjonera Michała Probierza jest numerem jeden. W meczu z Czechami to właśnie bramkarz Juventusu wybiegnie na boisko, ale być może ustąpi miejsca młodszemu koledze w starciu towarzyskim z Łotwą.