Szczęsny pokazał się w nowej kurtce. Przyćmił Lewandowskiego. Fortuna [WIDEO]

Przed reprezentacją Polski najważniejszy mecz tego roku. Już w piątek 17 listopada zmierzy się "o wszystko" z Czechami w ramach eliminacji do Euro 2024. By bezpośrednio awansować na imprezę Biało-Czerwoni muszą wygrać to spotkanie, a także liczyć na potknięcie południowych sąsiadów w starciu z Mołdawią. W związku z tym, że nie wszystko jest w ich rękach, statystycy dają im tylko cztery procent szans na sukces. Mimo to kadrowicze się nie poddają i w poniedziałek przybyli na zgrupowanie. Szczególnie jeden z zawodników zrobił furorę i przyćmił samego Roberta Lewandowskiego.

Wojciech Szczęsny podjechał pod hotel w wielkim stylu. Kurtka warta fortunę. Droższa od odzieży... Lewandowskiego

Mowa o Wojciechu Szczęsnym. Zawodnik Juventusu znajduje się ostatnio w wysokiej formie - w 10 spotkaniach Serie A zanotował aż sześć czystych kont. Nic więc dziwnego, że otrzymał powołanie na nadchodzące spotkania i przybył na nie z przytupem.

Nie dość, że podjechał pod hotel DoubleTree by Hilton jednym z najdroższych SUV-ów na świecie, a więc Rolls-Royce’em Cullinan Black Badge, wartym około 1,5 mln zł, to miał jeszcze na sobie markowe ubrania warte fortunę.

Uwagę przykuła przede wszystkim kurtka Szczęsnego. To odzież marki Rick Owens. W zależności od serwisu ceny wahają się od 1500 dolarów do nawet 2200 dolarów, a więc około dziewięciu tysięcy złotych. Ubrał się też w jasną casualową bluzę i ciemne spodnie oraz buty marki Nike.

Dla porównania skromniej zaprezentował się Lewandowski. Założył na siebie kurtkę marki Jacquemus o wartości około trzech tysięcy złotych. Kapitan reprezentacji Polski też postawił na bardziej swobodny ubiór - szary golf oraz i luźne, beżowe spodnie. Natomiast na miejsce udał się luksusowym mercedesem, na widok którego fani natychmiast wyjęli telefony, o czym donosił Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

Polacy się nie poddają. Mecz ostatniej szansy

Obaj piłkarze zaimponowali nie tylko ubiorem, ale i zachowaniem. Zarówno Szczęsny, jak i napastnik FC Barcelony zatrzymali się przed hotelem, by zrobić sobie z kibicami zdjęcia i rozdać kilka autografów. Nagrania już trafiły do mediów społecznościowych. Mimo trudnej sytuacji dobry humor nie opuszcza zawodników.

Najprawdopodobniej zarówno Szczęsny, jak i Lewandowski pojawią się na murawie w starciu z Czechami. Będzie to najważniejszy mecz listopadowego zgrupowania, na który Michał Probierz wystawi najsilniejszych zawodników. Już we wtorek o godzinie 11:30 odbędzie się drugi trening na obiektach Legii. Z kolei główne spotkanie zaplanowano na piątek na godzinę 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.