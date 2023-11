Michał Probierz "Chrystusem" polskich trenerów. Cierpi

- Wydaje mi się, że zasługuję na trochę zaufania. Tym bardziej że pracuję tutaj dopiero od siedmiu tygodni. Nie jestem cudotwórcą, ale codziennie patrzę w lustro i widzę człowieka, który ma szanse jeszcze uratować te eliminacje - powiedział selekcjoner Michał Probierz na poniedziałkowej konferencji prasowej, rozpoczynającej listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski.

Selekcjonerowi Biało-Czerwonych na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzowi trochę się "ulało". Kilkakrotnie konfrontował się z postawionymi tezami, sugerując, że nie jest traktowany przez kibiców i media sprawiedliwie. Chodzi tu chociażby o odbiór jego emocjonalnej przemowy w przerwie meczu z Mołdawią (1:1) czy też powołań niektórych piłkarzy.

- Jak nie było Wdowika, a ja go powołałem, też wszyscy pukali się w czoło. A później on pokazał się z dobrej strony w następnych meczach. To też jest kwestia zaufania do selekcjonera - mówił Probierz.

W programie "Sport.pl LIVE" do poniedziałkowych wypowiedzi selekcjonera nawiązali dziennikarze Sport.pl oraz trener Marcin Broniszewski. - Czy nie macie wrażenia, że Michał Probierz za często robi z siebie "Chrystusa" polskich trenerów? Że niby wszyscy uważają, że wszystko, co on robi, jest źle. Ja wcale nie mam wrażenia, że Michał Probierz został źle przyjęty jako selekcjoner. (...) Wydaje mi się, że Michał Probierz w swoim stylu zaczyna "cierpieć" na konferencjach prasowych - pytał swoich gości dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter.

- Michał Probierz ma taki styl, rzeczywiście. I myślę, że to się nie zmieni nigdy - przyznał Marcin Broniszewski. Pełne wypowiedzi można obejrzeć na powyższym wideo.

Reprezentacja Polski w najbliższych dniach rozegra dwa mecze, oba na Stadionie Narodowym w Warszawie. Najpierw Polacy zmierzą się 17 listopada z Czechami na zakończenie eliminacji do Euro 2024, a następnie zagrają cztery dni później towarzysko z Łotwą.

